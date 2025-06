Spetsathlon 2025: Ρεκόρ συμμετοχών και συναρπαστικές στιγμές στο κορυφαίο αθλητικό event της χρονιάς

Γιώργος Μπούγλας (photo credit: @mahmutcinci)

Πάνος Βλάχος (photo credit: @mahmutcinci)

Στέλιος Μαλακόπουλος

Η Δήμαρχος Σπετσών Ευγενία Φραγγιά, ο Φίλιππος Βόκος και ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους

Γιώργος Αρνιακός, Μαρία Μαλάι, Δήμος Χρονόπουλος

H Μαρίνα Κουταρέλλη kai o ΓΓ Αθλιτισμού Γιώργος Μαυρωτάς

Χορηγοί του Spetsathlon:

Ελίζα Δήμου

Γιώργος Σταμουλης

Σε ένα εντυπωσιακό τριήμερο γεμάτο συγκινήσεις και ρεκόρ συμμετοχών, πραγματοποιήθηκε το, το κορυφαίο multisport event στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή χιλιάδες φίλους του αθλητισμού, στο μαγευτικό νησί των Σπετσών.Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να κατακλύζουν το νησί και πλήθος νέων συμμετεχόντων να δοκιμάζουν τις δυνατότητές τους σε όλα τα επίπεδα, αποδεικνύοντας στην πράξη το σύνθημα της διοργάνωσης: «Νίκη είναι η συμμετοχή».Το Spetsathlon 2025 τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Σπετσών, ενώ το «παρών» έδωσαν κορυφαίοι αθλητές, προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού και της πολιτικής, καθώς και πλήθος θεατών. Στο νησί των Σπετσών βρέθηκαν ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, οι οποίοι έλαβαν μέρος και στο αγωνιστικό σκέλος της διοργάνωσης, με συμμετοχή στο τρίαθλο, τον αγώνα δρόμου των 5Km και στο κολύμπι αντίστοιχα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Στεγαστικής και Δημογραφικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Γλούμης - Ατσαλάκης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, Θωμάς Τόκας, ο Πρόεδρος της Τριαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, Χρήστος Γείτονας και η Δήμαρχος Σπετσών Ευγενία Φραγγιά.Το τριήμερο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η κορυφαία yoga instructor Αλεξάνδρα Ρίζου καλωσόρισε τους επισκέπτες στο νησί με το Golden Yoga Flow Session powered by Melissa, μπροστά από το εντυπωσιακό περίπτερο της εταιρίας, εγκαινιάζοντας έτσι ένα τριήμερο γεμάτο αθλητική ενέργεια για όλους.Στη συνέχεια οι παλμοί ανέβηκαν, με το Spetses Technogym Challenge να επιστρέφει, με μία πρωτοποριακή και ειδικά σχεδιασμένη εμπειρία για τους λάτρεις της δυναμικής προπόνησης, η οποία συνδύασε την άσκηση με τη διασκέδαση, με θέα τη θάλασσα των Σπετσών!H αγωνιστική εκκίνηση του Σαββάτου έγινε με τον ποδηλατικό αγώνα 25χλμ., με τους συμμετέχοντες να ολοκληρώνουν την απαιτητική διαδρομή του γύρου του νησιού, η οποία όμως «αποζημίωσε» τους αθλητές μέσα από τις μαγευτικές εικόνες που τους προσέφερε.Νικητές αναδείχθηκαν οι Γεώργιος Μπούγλας (Team Under Armour) και Νάντια Συντζανάκη.Η εκκίνηση των κολυμβητικών αγώνων των 1χλμ. και 3χλμ. δόθηκε από την Vichy Laboratoires, suncare partner για δεύτερη συνεχή χρονιά που φρόντισε για την αντηλιακή προστασία των συμμετεχόντων αλλά και για την προθέρμανση των κολυμβητών με ένα Warm Up Session by Vichy από τον καθηγητή φυσικής αγωγής και διακεκριμένο προπονητή Δήμο Χρονόπουλο.Οι νικητές:Δημήτρης Γκότζιας & Yβόννη Πέννα (Arla Protein Team)Wetsuit: Παναγιώτης Δημόπουλος & Νάντια ΝομικούΓιώργος Αρνιακός (Team Vichy) & Άννα Βαντέλα (Arla Protein Team)Wetsuit: Νίκος Κυριαζόπουλος (Team Melissa) & Κωνσταντίνα ΓκότζιαΤο απόγευμα της ίδια ημέρας, η πλατεία Ποσειδωνίου κατακλύστηκε από συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στον αγώνα τρεξίματος των 5χλμ. από την Garmin, την εταιρία αθλητικών smartwatch που αγαπούν οι δρομείς και οι τριαθλητές, σε μία μοναδική παραλιακή διαδρομή και με νικητές τον Γιώργο Σταμούλη Γιώργο (Arla Protein Team) και την Μαρία Μαλάι (Team Vichy).Η δράση της ημέρας ολοκληρώθηκε με την τελετή απονομών, όπου τιμήθηκαν ο παρα-αθλητής και παγκόσμιος πρωταθλητής του στίβου Στέλιος Μαλακόπουλος, αθλήτρια των Παραολυμπιακών Αγώνων στο άθλημα της τοξοβολίας, Δωροθέα Ποιμενίδου, καθώς και η 15χρονη double amputee αθλήτρια Daisy Demetre, που ταξίδεψε από την Αγγλία για να βιώσει την εμπειρία του Spetsathlon.Η γεμάτη ενθουσιασμό και συγκινήσεις βραδιά, ολοκληρώθηκε με τον πιο λαχταριστό τρόπο, το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, όπου συμμετέχοντες και θεατές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις νέες – υψηλής διατροφικής αξίας γεύσεις ζυμαρικών της εταιρείας.Η Κυριακή ήταν αφιερωμένη στους αγώνες τριάθλου, με τις δύο ιδιαίτερα απαιτητικές διαδρομές, το Spetses Triathlon Sprint καιΝικητές αναδείχθηκαν:Παναγιώτης Δημόπουλος & Ελίζα ΔήμουΠαναγιώτης Πολύζος & Αναστασία Τσουρουκτζή (Team Vichy)Η Ιδρύτρια & Πρόεδρος του Spetsathlon και του Spetses mini Marathon,, δήλωσε: «Το Spetsathlon έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα αθλητικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας, που κάθε χρόνο ξεπερνά τον εαυτό του. Η φετινή διοργάνωση ήταν για εμάς σημείο αναφοράς, με ρεκόρ συμμετοχών, εξαιρετικές επιδόσεις και μια συγκινητική αίσθηση που μόνο ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει. Είναι βαθιά μου πεποίθηση πως η δύναμη του θεσμού κρύβεται στους ανθρώπους του – στους εθελοντές, στους χορηγούς, στον Δήμο Σπετσών και κυρίως στους συμμετέχοντες που με ενθουσιασμό, επιμονή και χαμόγελο δίνουν πνοή στο όραμά μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, και κάθε χρόνο να προσφέρουμε μία εμπειρία υψηλού επιπέδου, που θα αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού».Μέγας Χορηγός είναι η Entain plc με το brand. Η Entain plc αποτελεί παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδικτυακή και επίγεια ψυχαγωγία, στην υποστήριξη όλων των αθλημάτων και του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ανά τον κόσμο. Με τη μοναδική τεχνολογική της πλατφόρμα, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τυχερών παιγνίων μέσω μερικών από τα πιο δημοφιλή brands της αγοράς που περιλαμβάνουν τις bwin, sportingbet, vistabet και Ladbrokes.Χρυσός χορηγός του Spetsathlon 2025 ήταν η, brand του Ομίλου Φάις. Το #UATeam σημείωσε εντυπωσιακές επιδόσεις, με πολλαπλές παρουσίες στο βάθρο στους αγώνες τριάθλου και στα 5km, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του δυναμική και τη δέσμευση του brand στο performance running. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, η Under Armour παρουσίασε το νέο της δρομικό παπούτσι Infinite Elite 2, ενώ το κοινό είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει στο διαδραστικό challenge “The Infinite Escape”, με την εταιρεία να χαρίζει το παπούτσι σε τυχερούς δρομείς.Το, με μία πρωτοποριακή σειρά γευστικών προϊόντων, με φυσική πρωτεΐνη γάλακτος και χαμηλά λιπαρά, που αποτελούν έναν εύκολο και υγιεινό τρόπο ενίσχυσης του οργανισμού για όποιον ακολουθεί ένα δυναμικό τρόπο ζωής, ενώ η ομάδα του ανέλαβε να προσφέρει τον κατάλληλο χώρο για διατάσεις, αλλά και την απαραίτητη καθοδήγηση από έμπειρους γυμναστές του Training Room. Επιπλέον, το Arla PROTEIN πραγματοποίησε στο Spetsathlon ’25 το λανσάρισμα του καινοτόμου προϊόντος αντικατάστασης γεύματος Arla PROTEIN Food To Go, με βασικό μήνυμα: 1 μπουκάλι = 1 γεύμα!, Suncare Partner της διοργάνωσης, προσέφερε στους συμμετέχοντες την απαραίτητη αντηλιακή προστασία με τη σειρά Capital Soleil τονίζοντας τη σημασία της καθημερινής φωτοπροστασίας για υγιή επιδερμίδα. Η μοναδική σύνθεση με δερματολογικά συστατικά προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και άνεση χάρη στην λεπτόρρευστη υφή, ανθεκτική σε νερό και ιδρώτα, καθιστώντας την ιδανική ακόμη και στην προπόνηση., ο ηγέτης των διεθνών ταχυμεταφορών που με την αξιοπιστία και την ταχύτητά της φρόντισε για ακόμα μία φορά να βρίσκεται στο νησί έγκαιρα όλο το απαραίτητο υλικό της διοργάνωσης. Η, επίσημος υποστηρικτής διατροφής της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας και πρώτη εταιρεία στον κόσμο στα συμπληρώματα διατροφής για το αδυνάτισμα, καθώς και #1 Active & Lifestyle Nutrition brand στον κόσμο. Η, που είναι κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τεχνολογικές λύσεις και ψηφιακό μετασχηματισμό εταιρειών, στρατηγική, διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικές συναλλαγές, καθώς και ελεγκτικών, φορολογικών και νομικών υπηρεσιών, που φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια παρουσίας της στην Ελλάδα.Το, ηγέτης στην κατηγορία του Κονσερβοποιημένου Τόνου, ανέδειξε τη σημασία των ψαρικών στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Δήλωσε σε όλους τη δυνατότητα να απολαύσουν γευστικές συνταγές με Τόνο RΙΟ mare, υψηλής διατροφικής αξίας, χωρίς συντηρητικά. Με κορυφαία γεύση, αυθεντικά συστατικά υψηλής ποιότητας και δέσμευση στη βιωσιμότητα, εξασφάλισε σε αθλητές και θεατές μια μοναδική γευστική εμπειρία. Το, το καινοτόμο brand αποσμητικών σώματος έγινε ο αδιαμφισβήτητος σύμμαχος για αθλητές και θεατές, προσφέροντας σε όλους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα και το μοναδικό του άρωμα. Με τα αποσμητικά Borotalco ξεχάσαμε τον ιδρώτα και απολαύσαμε ένα τριήμερο γεμάτο φρεσκάδα και όμορφες στιγμές.#1 brand σε premium wellness εξοπλισμό παγκοσμίως και brand του Ομίλου Φάις, που έδωσε και πάλι το παρών με το Technogym Experience Booth, προσφέροντας την ευκαιρία στους fitness enthusiasts και επαγγελματίες αθλητές να ανακαλύψουν το Wellness AgeTM τους, μέσω του πρωτοποριακού και ολιστικού μηχανήματος αξιολόγησης Technogym Checkup., ένας από τους πιο διαχρονικούς χορηγούς του Spetsathlon και του Spetses Mini Marathon, συνεχίζει την παράδοση της με το καθιερωμένο Melissa Pasta Night, παρουσιάζοντας συνταγές εμπνευσμένες από τη νέα σειρά προϊόντων Melissa High Protein & Melissa Boost. Τα Melissa High Protein προσφέρουν 22 γρ πρωτεΐνης ανά 100 γρ προϊόντος, αποτελώντας μια εξαιρετική λύση για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την καθημερινή τους διατροφή με πρωτεΐνη. Παράλληλα, τα Melissa Boost που περιέχουν αλεύρι Teff, αποτελούν πηγή μαγνησίου, το οποίο συμβάλλει στη μείωση της κούρασης και της κόπωσης.Η Melissa, με τη διαρκή καινοτομία της, προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη διατροφή, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών για υγιεινές και θρεπτικές επιλογές., η κορυφαία κατασκευάστρια προϊόντων και εφαρμογών, που έχει αλλάξει των τρόπο ζωής και προπόνησης των αθλητών όλων των επιπέδων, ήταν για άλλη μια χρονιά Timing Sponsor της διοργάνωσης.Η φαρμακοβιομηχανίατου Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη στήριξαν για μια ακόμη χρονιά με τα προϊόντα τους τους αγώνες με τα κορυφαία αντισηπτικά Reval, αλλά και τα Optofresh, Optonic, Flexel και Dry ear. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερότης Coca-Cola Τρία Έψιλον, φρόντισε για τη σωστή ενυδάτωση των αθλητών και για πολλές εκπλήξεις και μοναδικά δώρα στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό του. O Μακεδονικός Χαλβάς, το αγαπημένο έδεσμα μικρών και μεγάλων, που προσφέρει γεύση και ποιότητα εδώ και έναν αιώνα, χάρισε δύναμη και ενέργεια σε όλους τους συμμετέχοντες με την υψηλή διατροφική του αξία, η, η Νο1 εταιρεία ειδών αθλητικής διατροφής στον κόσμο και η πρωτοπόρος στην κατηγορία της, με ταπολύτιμα ενεργειακά gels.Στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης να στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό και τις διοργανώσεις που προάγουν το ευ αγωνίζεσθαι, ο, για μια ακόμη χρονιά, ήταν ο επίσημοςτων αγώνων, παρέχοντας ολοκληρωμένη ιατρική κάλυψη, διακομιδές και παροχή πρώτων βοηθειών σε επείγοντα περιστατικά που προέκυψαν, για όλους τους παρευρισκόμενους – συμμετέχοντες αθλητές, θεατές και εθελοντές – καθ’ όλη τη διάρκεια του event. Για τους σκοπούς αυτούς διέθεσε ιατρικό εξοπλισμό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο με πλήρωμα.Υποστηρικτής της διοργάνωσης είναι οι κινηματογράφοιTransportation Partners της διοργάνωσης είναι ηκαιΣυντελεστής είναι η, η οποία παρέχει ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά τη διεξαγωγή των αγωνισμάτων τις ημέρες της διοργάνωσης.