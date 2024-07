Red Bull Local Hero: Μόλις ένα 24ωρο έμεινε για το απόλυτο BMX event

O Γιώργος Νταβουτιάν φέτος έσπασε κάθε ρεκόρ και έδειξε στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο πώς να βγάζεις ένα Full Loop 7,5μ. με BMX! Τώρα έχεις την ευκαιρία να δείξεις κι εσύ τι μπορείς να κάνεις με το ποδήλατό σου και να αναδείξεις τα χαρακτηριστικά BMX skills σου. Δήλωσε συμμετοχή στο Red Bull Local Hero εδώ!

Έλα αύριο, Σάββατο 6 Ιουλίου στο Skate Park Αμαρουσίου στις 19:00 για να διαγωνιστείς με το BMX community σε Best Trick on Rail, Long Jump, Bunny Hop & Last One Standing!

Οι νικητές θα κερδίσουν:

Ανά κατηγορία για Best Trick on Rail, Long Jump & Bunny Hop:

Πρώτος: 300€

Δεύτερος: 150€

Τρίτος: 50€

MVP: 200€

200€ All winners : Κερδίζουν την επικοινωνία τους για 1 χρόνο με Data και Λεπτά από το Vodafone CU!

Κερδίζουν την επικοινωνία τους για 1 χρόνο με Data και Λεπτά από το Vodafone CU! Last One Standing: BMX gear

Κλείσιμο

Τι είναι το Red Bull Local Hero;

Το Red Bull Local Hero είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους νέους και ταλαντούχους BMXάδες να δείξουν τις ικανότητές τους μπροστά στους καλύτερους του είδους. Με τη βοήθεια του Γιώργου Νταβουτιάν, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διαγωνιστούν αλλά και να μάθουν νέα κόλπα, κερδίζοντας μία αξέχαστη εμπειρία, χρηματικά έπαθλα και δώρα. Το αγωνιστικό δίωρο θα περιλαμβάνει 4 αγωνίσματα: το καλύτερο κόλπο πάνω σε Rail, το μακρύτερο άλμα, το ψηλότερο άλμα, ενώ η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με το 4ο και πιο fun αγώνισμα… ποιος θα μείνει όρθιος και θα ισορροπήσει μέχρι το τέλος. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν σε μία party ατμόσφαιρα που θα εξασφαλίσει το Red Bull Event Car, μαζί με άφθονο Red Bull.

Ποιος είναι ο Γιώργος Νταβουτιάν;

Ο Γιώργος Νταβουτιάν έκανε ποδήλατο και ενόργανη γυμναστική από πολύ μικρή ηλικία. Από τότε που θυμάται τον εαυτό του έτρεχε με τον πατέρα του συνέχεια σε αγώνες και έτσι είχε ξεκινήσει και εκείνος να ασχολείται με το downhill και το mtb. «Αλλά τίποτα δεν μετριέται με το BMX», όπως λέει. Του πήρε καιρό να μάθει κόλπα, καθώς δεν υπήρχε κάποιο πάρκο στην πόλη του και όλοι αυτοί από την τότε BMX παρέα του είχαν σταματήσει το ποδήλατο, οπότε για πολλά χρόνια ήταν μόνος του. Στόχος του είναι να γυρίσει όλο τον κόσμο με το ποδήλατό του, οι ολυμπιακοί αγώνες και ένα τρελό project που θα μείνει στην ιστορία. Το τελευταίο το κατάφερε φέτος με World’s First κάνοντας το μεγαλύτερο Full Loop με BMX!

Έχεις αυτό που χρειάζεται για να γίνεις ο επόμενος Local Hero;

Δήλωσε συμμετοχή στο redbull.com/localhero

Experience Partner του event είναι το CU

-//-

IG: @redbullgre

TikTok: @redbullgre