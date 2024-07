Η HELLENiQ ENERGY επιβραβεύει για 16η χρονιά τους αριστούχους αποφοίτους Λυκείων των Δήμων του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης

Κλείσιμο

H HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης «Proud of Youth», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα επιβραβεύσει, για ακόμη μία χρονιά, τους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου, στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται. Από την έναρξη του Προγράμματος, το 2009, μέχρι και σήμερα ο Όμιλος έχει βραβεύσει συνολικά 4.614 άριστους μαθητές και μαθήτριες από Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια.Το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης «Proud of Youth» απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις άριστες επιδόσεις τους κατά το σχολικό έτος 2023-2024 και είναι μόνιμοι κάτοικοι τωνκαθώς καιΕιδικά για το 2024, ανταποκρινόμενη στις έκτακτες συνθήκες, τις οποίες αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, εξαιτίας των συνεπειών των καταστροφικών πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023, επιβραβεύει και τους Αριστούχους Αποφοίτους Γενικών Ενιαίων και Επαγγελματικών Λυκείων από τηνΜε το Πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης «Proud of Youth», η HELLENiQ ENERGY αναγνωρίζει και επιβραβεύει την προσπάθεια που κατέβαλαν οι μαθητές και, παράλληλα, τους στηρίζει με χρηματικά βραβεία για τα πρώτα βήματα της ζωής που θα διανύσουν ως νέοι φοιτητές.Οι ενδιαφερόμενοι νέοι φοιτητές καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, από τη Δευτέρα, 1 Ιουλίου έως και την Κυριακή 18 Αυγούστου 2024, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://studentsawards.helleniqenergy.gr/ - Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου έτους 2024- Αντίγραφο Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024- Βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος σε έναν από τους παρακάτω Δήμους: Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα, Κορδελιού-Ευόσμου ή Κοζάνης για τους υποψηφίους από τους όμορους Δήμους-Βεβαίωση από την αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος σε έναν από τους παρακάτω Δήμους: Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας -Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάδων, Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – Αγιάς, Ελασσόνας, Κιλελέρ, Λαρισαίων, Τεμπών, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας – Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νότιου Πηλίου, Ρήγα Φεραίου, Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων – Αλοννήσου, Σκιάθου, Σκοπέλου, Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων – Μετεώρων, Πύλης, Τρικκαίων, Φαρκαδόνας για τους υποψηφίους από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από ειδική επιτροπή της HELLENiQ ENERGY. Ο τελικός κατάλογος των δικαιούχων, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://studentsawards.helleniqenergy.gr/ και στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.helleniqenergy.gr στις 26 Αυγούστου 2024.Τα παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα.