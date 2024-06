Η Mars Hellas γιορτάζει την διεθνή ημέρα “Take your Dog to Work Day”

Κλείσιμο

Την Τετάρτη 26 Ιουνίου, η εταιρεία τίμησε τον σκοπό αυτής της ξεχωριστής ημέρας, ενισχύοντας την φιλοσοφία της συντροφικότητας στο χώρο εργασίας και τονίζοντας τα πλεονεκτήματα ενός φιλικού προς τα κατοικίδια εργασιακού περιβάλλοντος.Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το γραφείο έσφυζε από χαρά και ενθουσιασμό, καθώς οι εργαζόμενοι έκαναν γνωριμίες με τα κατοικίδια των συναδέλφων τους, συμμετείχαν σε παιχνίδια και απαθανάτισαν αξέχαστες στιγμές με πολυάριθμες φωτογραφίες. Οι τετράποδοι φίλοι κέρδισαν τα βλέμματα όλων , απολαμβάνοντας μια μέρα γεμάτη παιχνίδια και δραστηριότητες, ενώ δεν έλλειψαν τα δώρα και οι λιχουδιές.Η Mars, ενστερνίζεται ότι τα κατοικίδια κάνουν τον κόσμο καλύτερο, και αυτή η πεποίθηση επεκτείνεται και στους χώρους των γραφείων της. Η αλληλεπίδραση με τα κατοικίδια στην εργασία έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει το εργασιακό στρες, μας κρατά ενεργούς και ενισχύει την κοινωνική αλληλεπίδραση. Πρόσφατη έρευνα της Cesar, επωνυμία της Mars, αναδεικνύει τον ισχυρό αντίκτυπο που έχουν οι σκύλοι στην ικανοποίηση των αναγκών εργαζομένων για την φυσική τους παρουσία στο γραφείο. Το 93% των ιδιοκτητών σκύλων σε χώρους εργασίας φιλικούς προς τα κατοικίδια ανέφεραν θετική στάση για τη μετάβασή τους στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, το 87% των εργοδοτών με πολιτικές γραφείων φιλικών προς τους σκύλους δηλώνουν ότι οι πολιτικές αυτές αύξησαν την πιθανότητα οι άνθρωποί τους να επιστρέψει στο γραφείο με φυσική παρουσία.Ο εορτασμός αυτός δεν είναι κάτι πρωτοφανές για την εταιρεία, καθώς εδώ και πάνω από 15 χρόνια, η Mars είναι πρωτοπόρος στη δημιουργία χώρων εργασίας φιλικών προς τα κατοικίδια, υποστηριζόμενη από την πολιτική συμπεριφοράς για τα κατοικίδια που έχει θεσπίσει. Έχει δημιουργήσει την ανοιχτή εργαλειοθήκη Pets Work at Work, η οποία περιέχει αναλυτικές οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για να βοηθήσει άλλες εταιρείες να καταστήσουν τον εργασιακό τους χώρο φιλικό προς τα κατοικίδια.Η Mars Incorporated, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη για τη δέσμευσή της για την ευημερία των κατοικίδιων ζώων μέσω πρωτοβουλιών όπως το πρόγραμμα Better Cities for Pets. Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τη δημιουργία χώρων φιλικών προς τα κατοικίδια και προωθεί πολιτικές που υποστηρίζουν την ιδιοκτησία κατοικίδιων ζώων στις αστικές περιοχές. Διοργανώνοντας εκδηλώσεις όπως η διεθνής ημέρα “Take your Dog to Work Day”, η Mars Hellas ενισχύει αυτή τη δέσμευση, αποδεικνύοντας τα οφέλη της ενσωμάτωσης των κατοικίδιων ζώων στην καθημερινή ζωή και στο εργασιακό περιβάλλον.Ο εορτασμός στη Mars Hellas όχι μόνο ανέδειξε την αφοσίωση της εταιρείας στα κατοικίδια, αλλά λειτούργησε και ως πρότυπο για άλλους οργανισμούς που επιδιώκουν να ενισχύσουν την ικανοποίηση των εργαζομένων και την κουλτούρα στο χώρο εργασίας. Με την προώθηση πολιτικών φιλικών προς τα κατοικίδια, οι εταιρείες μπορούν να βελτιώσουν το ηθικό των εργαζομένων, να μειώσουν το άγχος και να προωθήσουν ένα πιο συνεργατικό και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον.