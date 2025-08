Holland & Barrett: Χρυσό Βραβείο για το Πρόγραμμα Επιβράβευσης “Rewards for Life” στα Loyalty Awards 2025

Η Holland & Barrett Ελλάδας, μαζί με την INTELIQUA, απέσπασαν το Χρυσό Βραβείο (Gold Award) στην κατηγορία Best in Health & Pharma στα Loyalty Awards 2025, για το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών “Rewards for Life”. Τα βραβεία διοργανώθηκαν από την Boussias Events με την Τιμητική Υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών