Karl Lagerfeld Mykonos pop up store: A Myconian Night

Συνδυάζοντας την μαγεία του ελληνικού τοπίου με τα iconic ασπρόμαυρα κομμάτια, ο οίκος παρουσιάζει την Summer 2024 συλλογή και την Βeachwear σειρά στον νούμερο ένα καλοκαιρινό προορισμό. Με τα λαμπερά υφάσματα, τις λιτές σιλουέτες και το γαλλικό design να δημιουργούν τα απόλυτα summer pieces.Λαμπεροί καλεσμένοι γιόρτασαν το Σάββατο 22 Ιουνίου, σε ένα on theme ασπρόμαυρο set τα εγκαίνια του Karl Lagerfeld Summer pop up. Στο event που σήμανε την έναρξη του καλοκαιριού παραβρέθηκαν celebrities, καλλιτέχνες και προσωπικότητες του χώρου της μόδας. Οι Μαρίνα Βερνίκου, Χρυσάνθη Κουρούπη, Χρυσιάννα Ανδριοπούλου, Όλγα Ντάλλα και Μαρίτα Καθητζιώτη επέλεξαν δημιουργίες από την Summer 2024 συλλογή. Ενώ οι Λάκης Γαβαλάς, Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη, Πλάτων Παπαγιαννόπουλος και Αλέξης Παππάς απόλαυσαν μια καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στον οίκο Karl Lagerfeld.To Karl Lagerfeld pop up store φιλοξενείται στο κατάστημα Gravity, Βορείου Ηπείρου-Μύκονος