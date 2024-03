BCO και ΜΥ ΟFFICE ενώνουν δυνάμεις: Συνεργασία που φέρνει πανικό στην επιχειρηματική σκηνή

Κλείσιμο

Η συνεργασία μεταξύ της BCO και της My Office σηματοδοτεί ένα ορόσημο στον κόσμο των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας την αξιοπιστία και την ποιότητα δύο κορυφαίων εταιρειών. Αυτή η συνεργασία δεν προσφέρει υπηρεσίες μόνο, αλλά δημιουργεί νέο επίπεδο εξυπηρέτησης, ενώνοντας την εμπειρία της BCO στον τομέα των επιχειρηματικών κέντρων με την εξειδίκευση της My Office στη γραμματειακή υποστήριξη. Αυτή η συνεργασία αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή και των δυο εταιρειών να παρέχουν ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες λύσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρείν.Η BCO, γνωστή για το προηγμένο επίπεδο υπηρεσιών της στον τομέα των επιχειρηματικών κέντρων, προσφέρει εξαιρετικά εξοπλισμένα γραφεία, σύγχρονες αίθουσες συνεδριάσεων και φορολογικές έδρες σε στρατηγικές τοποθεσίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης, η BCO προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων με σκοπό την εξασφάλιση άνεσης και άμεσης εξυπηρέτησης στην καθημερινότητα του κάθε επαγγελματία, διατηρώντας χαμηλά τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας του.• Ιδιωτικά κλειστά γραφεία• Open Space Desks• Meeting Rooms• Φορολογικές έδρεςΗ My Office παρέχει υψηλού επιπέδου Γραμματειακές Υπηρεσίες εξ αποστάσεως- τηλεγραμματεία, πανελλαδικά και σε χαμηλό κόστος. Με υπηρεσίες όπως κάλυψη τηλεφωνικής επικοινωνίας, απομαγνητοφωνήσεις αρχείων, μεταφράσεις κειμένων, διαχείριση αλληλογραφίας και πολλές άλλες, η My Office απαλλάσσει τον επιχειρηματία από τις εκτελεστικές εργασίες, επιτρέποντάς του να επικεντρωθεί στην πυρήνα της επιχείρησής του.