Σπουδές σε κυπριακό πανεπιστήμιο: Τι συστήνουν οι παγκόσμιες πανεπιστημιακές κατατάξεις

Η επιλογή πανεπιστημίου και κλάδου σπουδών είναι για έναν άνθρωπο μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής. Εκτός του ότι καθορίζει το πώς θα αξιοποιήσει 3 - 4 χρόνια αμέσως μετά την ενηλικίωσή του, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και την επαγγελματική του πορεία για το υπόλοιπο της ζωής του.

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο: Αλματώδης άνοδος στην ποιότητα

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο έχει κάνει τεράστια άλματα ποιότητας τα τελευταία χρόνια και πλέον τα κυπριακά πανεπιστήμια έχουν καταστεί πολύ αξιόλογες επιλογές, όχι μόνο για Κύπριους και Έλληνες, αλλά και για φοιτητές από άλλες χώρες.

Αυτή η αλματώδης ανάπτυξη προσέλκυσε και την προσοχή των διεθνών οργανισμών κατάταξης πανεπιστημίων, οι οποίοι αξιολογούν, συγκρίνουν και στη συνέχεια κατατάσσουν τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Οι πανεπιστημιακές αυτές κατατάξεις είναι το κύριο εργαλείο που υποψήφιοι φοιτητές ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν για να επιλέξουν πανεπιστήμιο για τις σπουδές τους.

Το γεγονός ότι τα κυπριακά πανεπιστήμια κατατάσσονται, πλέον, στις λίστες αυτές, σημαίνει ότι αυτομάτως μπαίνουν στο “ραντάρ” των δυνητικών φοιτητών, κάτι που τους επιτρέπει να προσελκύσουν ακόμα περισσότερους φοιτητές από το εξωτερικό.

Το μπέρδεμα που επικρατεί

Το ίδιο εργαλείο έχουν τώρα στη διάθεσή τους οι γονείς και απόφοιτοι. Μπορούν να συγκρίνουν τα κυπριακά πανεπιστήμια μεταξύ τους, μεταξύ των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και μεταξύ των υπόλοιπων κορυφαίων πανεπιστημίων σε κάθε χώρα και ανά το παγκόσμιο.

Ούσα όμως μια νέα εξέλιξη και λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη τριβή του κοινού με τη γενικότερη ιδέα των πανεπιστημιακών κατατάξεων, είναι απόλυτα φυσιολογικό να επικρατεί κάποιο μπέρδεμα ως προς το ποιες κατατάξεις θα πρέπει λάβουν υπόψη για τις αποφάσεις τους.

Υπάρχουν διάφορες κατατάξεις τις οποίες τα κυπριακά πανεπιστήμια αναφέρουν στις επικοινωνιακές τους εκστρατείες τα τελευταία χρόνια, γεγονός το οποίο έχει θολώσει την εικόνα, με την κύρια αντίληψη που επικρατεί να είναι ότι όλα τα πανεπιστήμια είναι καταταγμένα. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα.

Ωστόσο ας πάρουμε τη συζήτηση από την αρχή.

Τι είναι οι πανεπιστημιακές κατατάξεις;

Οι πανεπιστημιακές κατατάξεις κατατάσσουν τα πανεπιστήμια στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και μετρήσεων. Έχουν μεγάλη σημασία γιατί παρέχουν μια αντικειμενική και συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας και της απόδοσης των πανεπιστημίων, αφού παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιρροής στην κοινωνία, τη διεθνή προοπτική και άλλους δείκτες απόδοσης. Αυτό επιτρέπει στους φοιτητές, τους ερευνητές και τους εργοδότες να συγκρίνουν και να επιλέξουν τα πανεπιστήμια που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι κατατάξεις επίσης προωθούν τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων, καθώς αυτά προσπαθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους για να καταταχθούν ψηλότερα, κάτι που διεγείρει την πρόοδο και την καινοτομία στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Περισσότερα από ένα τα είδη πανεπιστημιακών κατατάξεων

“Ποια είδη πανεπιστημιακών κατατάξεων υπάρχουν;”, “Ποιες είναι οι κυριότερες πανεπιστημιακές κατατάξεις;” “Υπάρχουν κατατάξεις που θα έπρεπε να έχουν μεγαλύτερη και λιγότερη βαρύτητα στη διαδικασία επιλογής ενός πανεπιστημίου;” Τα ερωτήματα αυτά μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα την χρησιμότητα των πανεπιστημιακών κατατάξεων.

Οι πανεπιστημιακές κατατάξεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

- Σ' εκείνες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια με βάση τη συνολική τους ποιότητα και τα κατατάσσουν σε σύγκριση με τα καλύτερα στον κόσμo.

- Σ' εκείνες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια για τις επιδόσεις τους σε επί μέρους ακαδημαϊκά αντικείμενα (Οικονομικά, Μαθηματικά, Κλινική και Υγεία, Ψυχολογία κ.α.) και τα κατατάσσουν σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμo.

- Σ' εκείνες που αξιολογούν τα πανεπιστήμια με βάση τη συνεισφορά τους στην κοινωνία και όχι το ακαδημαϊκό τους κύρος (για παράδειγμα για τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης τους, που δεν σχετίζονται με την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχουν).

Με βάση την πιο πάνω κατηγοριοποίηση, είναι ξεκάθαρο ότι οι πανεπιστημιακές κατατάξεις με τη μεγαλύτερη βαρύτητα είναι:

- Οι κατατάξεις που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, καθώς παρέχουν μία αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της συνολικής ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει ένα πανεπιστήμιο, vis a vis τη συνολική ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχουν τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο.

- Οι κατατάξεις που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία, οι οποίες παρέχουν μια αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει ένα πανεπιστήμιο σε επί μέρους ακαδημαϊκά αντικείμενα.

Ποιες είναι οι πανεπιστημιακές κατατάξεις που αξιολογούν την ποιότητα;

Οι πιο δημοφιλείς και αξιόπιστες από τις κατατάξεις που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή που αξιολογούν τη συνολική ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης ενός πανεπιστημίου, είναι οι εξής:

Times Higher Education (THE) World University Rankings: Εκδόθηκε πρώτη φορά το 2004 και βασίζεται σε 13 κριτήρια, όπως η διδασκαλία, η έρευνα, οι αναφορές, η βιομηχανική γνώση και η διεθνής προοπτική. Αξιολογεί τη συνολική απόδοση των πανεπιστημίων στα κριτήρια αυτά. Academic Ranking of World Universities (ARWU) ή Shanghai Rankings: Εκδόθηκε πρώτη φορά το 2003 και βασίζεται σε 6 κριτήρια, όπως ο αριθμός των αποφοίτων και των καθηγητών που έχουν κερδίσει βραβεία Nobel, ο αριθμός των ερευνητών που εμπεριέχονται ως παραπομπές στις επιστημονικές εκδόσεις, ο αριθμός των άρθρων που δημοσιεύονται στα περιοδικά Nature και Science κ.α.. Αξιολογεί τη συνολική απόδοση των πανεπιστημίων στα κριτήρια αυτά. QS World University Rankings: Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2004 και λαμβάνει υπόψη 6 κριτήρια, όπως η ακαδημαϊκή φήμη, η φήμη του εργοδότη, οι ακαδημαϊκές αναφορές ανά καθηγητή, η αναλογία καθηγητών/φοιτητών, η διεθνής διάσταση και οι διεθνείς συνεργασίες. Αξιολογεί τη συνολική απόδοση των πανεπιστημίων στα κριτήρια αυτά.

Η κατάταξη των μεγαλύτερων κυπριακών πανεπιστημίων σε αυτές τις πανεπιστημιακές κατατάξεις για το 2023:

Πανεπιστήμιο THE World University Rankings ARWU (Shanghai Rankings) QS World University Rankings (περιφερειακή κατάταξη EECA) QS World University Rankings (κύρια κατάταξη ) Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 401-500 501-600 #53 #368 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 501-600 Χωρίς κατάταξη #136 Χωρίς κατάταξη Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) 601-800 Χωρίς κατάταξη #102 Χωρίς κατάταξη Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) Χωρίς κατάταξη Χωρίς κατάταξη 211-220 Χωρίς κατάταξη Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) Χωρίς κατάταξη Χωρίς κατάταξη Χωρίς κατάταξη Χωρίς κατάταξη

Η πιο δημοφιλής κατάταξη από τις πιο πάνω είναι η Times Higher Education World University Rankings. Η κατάταξη ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων μαζί στην κατάταξη αυτή:

Πανεπιστήμιο Κρήτης (401–500) Πανεπιστήμιο Κύπρου (401–500) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (401–500) Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (501-600) Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (501–600) Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (601-800) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (801-1000) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (801-1000) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (801-1000) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (801-1000) Πανεπιστήμιο Αιγαίου (801-1000) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (801-1000) Πανεπιστήμιο Πατρών (1001–1200) Πολυτεχνείο Κρήτης (1001–1200) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1201–1500) International Hellenic University (1201–1500) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1201–1500) Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (1501+) Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (1501+)

Αξιολόγηση Ποιότητας Προσφερόμενης Εκπαίδευσης σε επί μέρους Τομείς

Στη δεύτερη κατηγορία κατατάξεων εμπίπτουν οι κατατάξεις που αξιολογούν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης σε επί μέρους τομείς.

Μια τέτοια κατάταξη αποτελεί η δημοφιλής κατάταξη του Times Higher Education, World University Rankings By Subject, που αξιολογεί την απόδοση και τη φήμη των πανεπιστημίων σε συγκεκριμένες ακαδημαϊκές ειδικότητες/αντικείμενα.

Το ιδανικό είναι οι κατατάξεις που εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία να αξιοποιούνται από τους μελλοντικούς φοιτητές συνδυαστικά, πριν καταλήξουν στην επιλογή τους.

Αν, για παράδειγμα, ένας/μια άριστος/η φοιτητής/ήτρια, επιθυμεί να ακολουθήσει σπουδές στον τομέα Επιχειρήσεων και Οικονομικών, και θέλει να υποβάλει αίτηση στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, που κατατάσσεται πρώτο στον κόσμο στην πανεπιστημιακή κατάταξη Times Higher Education (THE) World University Rankings, ίσως αλλάξει γνώμη όταν ρίξει μια ματιά στην κατάταξη THE World University Rankings by Subject, όπου πρωτο στον συγκεκριμένο τομέα κατατάσσεται το ΜΙΤ, ενώ το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης βρίσκεται δύο θέσεις πιο κάτω.



Η κατάταξη των κυπριακών πανεπιστημίων στη λίστα Τimes Higher Education, World University Rankings By Subject για το 2023, σε πέντε ενδεικτικά αντικείμενα:

Επιχειρήσεις και Οικονομικά Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 1 1 35 151-175 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) 2 2* 97 401-500 Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 3 3 122 501-600 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

* μαζί με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκπαίδευση Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 1 40 176-200 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 1 1 40 176-200 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

Ψυχολογία Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 1 51 201-250 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 2 2 69 251-300 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

Κλινική και Υγεία Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 1 47 201-250 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 2 6* 142 501-600 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

*μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Κοινωνικές Επιστήμες Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) 1 1 78 301-400 Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 2 2* 100 401-500 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) 3 6** 132 501-600 Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

*μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

** μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 1* 100 301-400 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) - - - - Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

*μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επιστήμη των Υπολογιστών Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 4* 120 501-600 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) 1 4* 120 501-600 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

*μαζί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μηχανική Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 4* 97 501-600 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) 2 5** 129 601-800 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

*μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

**μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Φυσικές Επιστήμες Κύπρος Κύπρος και Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση Κόσμος Πανεπιστήμιο Κύπρου (UCY) 1 1* 129 501-600 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (CUT) 2 2** 158 601-800 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) - - - - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - - Πανεπιστήμιο Frederick (Frederick) - - - -

*μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

**μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση Vs Αξιολόγηση Κοινωνικής Προσφοράς

Οι κατατάξεις που εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες αξιολογούν την ποιότητα (επί μέρους και συνολικής) της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης που παρέχουν τα πανεπιστήμια. Είναι λογικό, επομένως, ότι αποτελούν εργαλεία που θα πρέπει να αξιοποιεί ένας μελλοντικός φοιτητής και μία μέλλουσα φοιτήτρια, καθώς προσφέρουν μια αντικειμενική εικόνα των προσδοκιών που θα πρέπει να έχει κανείς από το πανεπιστήμιο που θα επιλέξει.

Η τρίτη κατηγορία κατατάξεων ασχολείται με μία άλλη πτυχή του έργου των πανεπιστημίων: την κοινωνική τους συνεισφορά. Οι κατατάξεις αυτές δεν ασχολούνται με την απόδοση ενός πανεπιστημίου στην προσφορά ποιοτικής εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, ένα πανεπιστήμιο μπορεί να είναι καταταγμένο για την κοινωνική του προσφορά αλλά όχι για την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχει.

Ένα παράδειγμα τέτοιας κατάταξης είναι η κατάταξη του Times Higher Education, Impact Rankings: Η κατάταξη Impact Rankings επικεντρώνεται στην κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση των πανεπιστημίων και αξιολογεί τα πανεπιστήμια με βάση τη συνεισφορά τους στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάταξη μετρά τις συντονισμένες προσπάθειες προβολής και ευαισθητοποίησης σχετικά με την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την προώθηση θετικής επίδρασης στην κοινωνία, πάντοτε σε συνάρτηση με τους στόχους αυτούς.

Οι κατατάξεις ως εργαλείο ανάλυσης

Τα συστήματα κατάταξης αποτελούν εργαλεία ανάλυσης. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, τότε παρέχουν τις βάσεις για τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης και πολυεπίπεδης έρευνας με στόχο την επιλογή του ιδανικού πανεπιστημίου για τον κάθε έναν και την κάθε μία απόφοιτο.

Είναι αναγκαία η επιμόρφωση των φοιτητών φοιτητριών σχετικά με τις πανεπιστημιακές κατατάξεις, την αξία τους, τα κριτήρια και τις διαφορετικές πτυχές τους. Η επιμόρφωση αυτή θα συμβάλει στην καλλιέργεια μιας κριτικής προσέγγισης απέναντι στις επιλογές που έχουν ενώπιόν τους και θα τους βοηθήσει να καταλήξουν σε μία καλά ενημερωμένη και όσο το δυνατό αντικειμενική απόφαση.