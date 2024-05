Η μεγάλη πρεμιέρα του Οσκαρικού «Oppenheimer», το καλοκαιρινό κανάλι Novasummer, νέες σειρές και αφιέρωμα στην ημέρα του Πατέρα έρχονται τον Ιούνιο στα Novacinema!

• Την κοινωνική ταινία «Prisoner's Daughter​» (9/6) με τους K• Tη αριστουργηματική βιογραφία• Τη ρομαντική κομεντίμε τους• Τη δραματική ταινίαμε τουςΣτο πλαίσιο της πρεμιέρας της ταινίας «Oppenheimer»με ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί όπωςΠαράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουνμέσα από την αγαπημένη ζώνη, ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, ενώ και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «Bloody Cinema» θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4 τέσσερις νέες συναρπαστικές σειρές! Η κωμική σειρά "Minx" (από 6/6 και κάθε Πέμπτη στις 23:00), η σειρά θρίλερ(από 8/6 και κάθε Σάββατο στις 22:00)), η δραματική σειρά θρίλερ(από 10/6 και κάθε Δευτέρα στις 22:00) και η σειρά δράσης “Allegiance" (από 19/6 και κάθε Τετάρτη στις 22:00). Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρέςκαιΚαι επειδή μπαίνουμε πλέον σε καλοκαιρινή διάθεσηοι συνδρομητές θα απολαύσουν τις καλύτερες επιλογές από τις πλέον ξεκαρδιστικές κωμικές ταινίες αλλά θα πάρουν γεύση Ελλάδας αυτό το καλοκαίρι!Τον Ιούνιο,Παράλληλα, νέα ντοκιμαντέρ καιέρχονταιείναι τα ντοκιμαντέρ που θα κάνουν πρεμιέρα, ενώ την Τρίτη 25/6 οι συνδρομητές θα θυμηθούν το ντοκιμαντέρ «Jodie Foster, Hollywood Under the Skin».για να ακολουθήσει αμέσως το αγαπημένο «The Tonight Show Jimmy Fallon». Την ίδια στιγμή στις 3/6 κάνει πρεμιέρα στο Novalifε, στις 14/6 κάνει πρεμιέρα η σειρά” και στις 24/6 η σειράΠλούσιο μενού και στην ΕΟΝ!με ταινίες για την αγάπη που ξεπερνά τα σύνορα και τα φύλλα, δίνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ισότητας και συμπερίληψης,κ.α, ενώ στα ΕΟΝ Box Sets θα προβληθούν οι σειρέςΑπόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV που τους ταιριάζει.