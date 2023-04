Ο οίκος Karl Lagerfeld ανοίγειpop-up store στο κέντρο της Αθήνας

Κλείσιμο

Η KARL LAGERFELD ανακοινώνει το άνοιγμα του pop-up store, στο κέντρο της Αθήνας, με διάρκεια από 27 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου 2023. Η συλλογή The Ultimate Icon θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά αναδεικνύοντας την κολοσσιαία κληρονομιά και το έργο του σχεδιαστή. Τα κομμάτια είναι διακοσμημένα με πρωτότυπα σκίτσα του Karl, μοναδικά κεντήματα, περίτεχνα τελειώματα και print γεμάτα χαρακτήρα, δημιουργώντας μια συλλογή που συνδυάζει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η αποκλειστική παρουσίαση της συλλογής στο pop-up θα γίνει με αφορμή τα εγκαίνια του Metropolitan Museum of Art’s 2023 Costume Institute Exhibition με θέμα, Karl Lagerfeld: A Line of Beauty.Στις 3 Μαΐου και για λίγες μόνο μέρες θα εκτεθούν στο pop-up κομμάτια από το προσωπικό αρχείο του Karl Lagerfeld .Έτσι παρέα με το διεθνές Met Gala event, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τη συλλογή αλλά και να δούμε για πρώτη φορά αυτά τα ιστορικά κομμάτια του οίκου.Τα κομμάτια της συλλογής αποτυπώνουν το σχεδιαστικό εύρος του Karl Lagerfeld και αναδεικνύουν την αγάπη του για τις λιτές γραμμές. Το μαύρο, το λευκό και το κόκκινο, είναι κυρίαρχα στην χρωματική παλέτα και αγαπημένα του σχεδιαστή. Υμνώντας τα archive σχέδια του Karl Lagerfeld, η θεματική ακολουθεί το black tie dress code, με ανδρόγυνες και super feminine φόρμες. Το cropped ασπρόμαυρο κοστούμι, τα πουκάμισα και τα shirt dresses κλείνουν το μάτι στο προσωπικό στυλ του Karl, ενώ το ριγέ two piece υμνεί την αγάπη του στην κομψότητα. Κομμάτι κλειδί της συλλογής αποτελεί το one shoulder φόρεμα, σε έντονο κόκκινο ή πολυτελές μαύρο σατέν. Η limited edition collection ολοκληρώνεται με την σειρά των αξεσουάρ. Η αυτοπροσωπογραφία του Karl Lagerfeld μαζί με την υπογραφή του κοσμεί την oversized tote bag και τα μαντίλια, ενώ το αγαπημένο KL archive λογότυπο διακοσμεί τσάντες και παπούτσια.Το πρώτο pop-up του οίκου KARL LAGERFELD στην Αθήνα, θα προσφέρει στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει τον κόσμο του KARL και την συμπεριληπτική κοινότητα του brand. To pop-up θα λάβει χώρα στο Kal.Athi, Αθηναΐδος 6.Δευ., Τετ. : 10:00 - 18:00 Τρι., Πεμ., Παρ., Σαβ: 10:00 - 21:00 Κυρ: 10:00 - 19:00Ο οίκος KARL LAGERFELD μοιράζεται το iconic όραμα και την σχεδιαστική ταυτότητα του Karl Lagerfeld και τα συνδυάζει με μια σύγχρονη, προοδευτική ματιά. Ο οίκος αντλεί έμπνευση από την κολοσσιαία κληρονομιά του σχεδιαστή, το πάθος του για την μόδα, την ανεξάντλητη δημιουργικότητα του και τα ενσωματώνει στο σημερινό DNA του brand.Συνδυάζοντας την παριζιάνικη αισθητική με rock στοιχεία, η KARL LAGERFELD προσφέρει την γυναικεία ready-to-wear σειρά, την KARL LAGERFELD JEANS, την σειρά των αξεσουάρ που αποτελείται από τσάντες, κοσμήματα και παπούτσια. Design director του οίκου είναι ο Hun Kim, ενώ την ομάδα του πλαισιώνουν, μαζί με άλλους, ο Sebastien Jondeau ως Brand Ambassador και Product Consultant και η Amber Valletta ως Sustainability Ambassador.Το 2019, η KARL LAGERFELD, έγινε μέλος του Fashion Pact, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που αποσκοπεί στην αλλαγή της βιομηχανίας της μόδας στοχεύοντας στην προστασία του κλίματος, της βιοποικιλότητας και του ωκεανού.