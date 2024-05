«Μόδα, Τέχνη και Ελληνική Αγορά» 16ο ΕDUCATION FESTIVAL powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & Mediterranean College

Η παιδεία και η εκπαίδευση είναι η αφετηρία για την κατάρτιση σωστών επαγγελματιών στην μόδα





Στην εκδήλωση που προσέλκυσε πολλούς ενδιαφερόμενους, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες της μόδας συμμετείχαν σε ένα γόνιμο διάλογο σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής αισθητικής και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται επαγγελματικά και καλλιτεχνικά ο τομέας της μόδας στην Ελλάδα:





-Η κ. Μάρθα Καρούσου, E-commerce manager Terminal X

Κλείσιμο

-Η κ. Eλένη Καββάδα, Σχεδιάστρια μόδας και ιδρύτρια του brand 240791





Την εκδήλωση συντόνσε η κ. Δανάη Ιωάννου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας και Αισθητικής του ΤΕΠΑΚ & Programme Leader του BA Fashion Design & Marketing του Mediterranean College



Με αφετηρία το ερώτημα του πως αντιλαμβάνονται οι ομιλητές την αγορά της μόδας στην Ελλάδα σε σχέση με αυτή του εξωτερικού, εξέφρασαν τις απόψεις τους πάνω στις ανάγκες αλλά και τα λάθη του αγοραστικού κοινού.



Συγκεκριμένα, η κ. Καββάδα έθεσε το ζήτημα της ανάγκης μιας αγοράς βασισμένης στην ανεξάρτητη και αυθεντική δημιουργικότητα, ενώ η κ. Καρούσου πρόσθεσε την σημαντικότητα ενός κοινού εκπαιδευμένου αισθητικά και καλλιτεχνικά. Η γνωστή manager εξήγησε την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση του κοινού τόσο στο πλαίσιο της τέχνης όσο και στο πλαίσιο της αισθητικής, ορίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η παιδεία και η εκπαίδευση είναι η αφετηρία για την κατάρτιση σωστών επαγγελματιών στην μόδα.»



Ένας εποικοδομητικός διάλογος γεμάτος πολύτιμα και χρήσιμα συμπεράσματα! Μόνο έτσι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κάποιος, το Panel Discussion με θέμα: «Μόδα, Τέχνη και Ελληνική Αγορά», που διοργάνωσε με επιτυχία την Τετάρτη 22 Μαΐου η ΝΕΑ Σχολή Arts & Design του Mediterranean College στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο κέντρο της Αθήνας, υπό την ομπρέλα του Education Festival 2024, στο πλαίσιο προώθησης του ΝEOY προπτυχιακού προγράμματος BA (Hons) Fashion Design & Marketing που προσφέρει.Στην εκδήλωση που προσέλκυσε πολλούς ενδιαφερόμενους, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες της μόδας συμμετείχαν σε ένα γόνιμο διάλογο σχετικά με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής αισθητικής και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται επαγγελματικά και καλλιτεχνικά ο τομέας της μόδας στην Ελλάδα:-Ο κ. Νότης Σάκουλας, Creative Director και Στυλίστας-Η κ. Μάρθα Καρούσου, E-commerce manager Terminal X-Η κ. Αλεξία Κούβελα, μοντέλο και ιδρύτρια του Bode-Η κ. Eλένη Καββάδα, Σχεδιάστρια μόδας και ιδρύτρια του brand 240791-Η κ. Κατερίνα Παπαποστόλου, Style Editor Harper’s Bazaar GreeceΤην εκδήλωση συντόνσε η κ. Δανάη Ιωάννου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλοσοφίας και Αισθητικής του ΤΕΠΑΚ & Programme Leader του BA Fashion Design & Marketing του Mediterranean CollegeΜε αφετηρία το ερώτημα του πως αντιλαμβάνονται οι ομιλητές την αγορά της μόδας στην Ελλάδα σε σχέση με αυτή του εξωτερικού, εξέφρασαν τις απόψεις τους πάνω στις ανάγκες αλλά και τα λάθη του αγοραστικού κοινού.Συγκεκριμένα, η κ. Καββάδα έθεσε το ζήτημα της ανάγκης μιας αγοράς βασισμένης στην ανεξάρτητη και αυθεντική δημιουργικότητα, ενώ η κ. Καρούσου πρόσθεσε την σημαντικότητα ενός κοινού εκπαιδευμένου αισθητικά και καλλιτεχνικά. Η γνωστή manager εξήγησε την ανάγκη για συστηματική εκπαίδευση του κοινού τόσο στο πλαίσιο της τέχνης όσο και στο πλαίσιο της αισθητικής, ορίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η παιδεία και η εκπαίδευση είναι η αφετηρία για την κατάρτιση σωστών επαγγελματιών στην μόδα.»

Η συζήτηση συνεχίστηκε με το ερώτημα της αισθητικής του Έλληνα καταναλωτή και τον τρόπο με τον οποίο εκείνος εκφράζεται μέσα από το ρούχο. Ο κ. Σάκουλας με βάση την εμπειρία του στον χώρο του buying και του styling, σχολίασε την τάση προς μίμηση προτύπων από το εξωτερικό αλλά εξήγησε και το πώς το αγοραστικό κοινό μπορεί να εκπαιδευτεί αισθητικά μέσα από την γνώση της προέλευσης του ρούχου και της έκφρασης της προσωπικότητας μας. Έπειτα η κ. Κούβελα, έχοντας την εμπειρία του plus size μοντέλου σχολίασε χαρακτηριστικά πως «τουλάχιστον οι περισσότεροι μπορούν να βρουν ρούχα στην αγορά που τους αντιπροσωπεύουν αλλά και είναι στο size τους…» τονίζοντας την ανάγκη για μια πιο inclusive στάση στην παραγωγή ρούχων.



Στην ερώτηση για το αν υπάρχει χώρος για νέα brands στην αγορά, η απάντηση υπήρξε ομόφωνη από το πάνελ, ορίζοντας ότι ναι μεν υπάρχει, με την προοπτική ότι ο σχεδιαστής έχει κάτι ειλικρινές να πει και να δείξει, χωρίς να εγκλωβίζεται σε δημιουργικά στεγανά και σε εύκολες λύσεις, που δεν συνάδουν όμως με την βιωσιμότητα και την ηθική. Ο κ. Σάκουλας εστίασε στο σοβαρό ζήτημα της ηθικής μόδας, ειδικά σε κοινωνικό επίπεδο, εστιάζοντας την προσοχή των μελλοντικών επαγγελματιών στην διατήρηση μιας ανθρώπινης στάσης απέναντι στους εργαζομένους αλλά και στους εαυτούς τους. Η συμβουλή του ιδίου, αλλά και της κ. Ιωάννου ήταν να αλλάξει η εργασιακή κουλτούρα της μόδας στην Ελλάδα και οι εργαζόμενοι να διεκδικούν όχι μόνο τα δικαιώματα τους αλλά και τις σωστές συνθήκες εργασίας.



Στο ερώτημα σχετικά με το ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας μόδας σήμερα, η κ. Καρούσου έθιξε το ζήτημα της αντιμετώπισης της μόδας ως χόμπι και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί σοβαρά η μόδα ως ένα επιστημονικό πεδίο έρευνας τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Η κ.Κούβελα πρόσθεσε ότι είναι άδικο αλλά και αβάσιμο να αντιμετωπίζεται η μόδα ως κάτι κατώτερο από αυτό που είναι, καθώς τα στατιστικά δεδομένα έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για μια από τις πιο ισχυρές αγορές και βιομηχανίες όχι μόνο παγκοσμίως αλλά και στην χώρα μας! Η κ. Παπαποστόλου τόνισε την ανάγκη για εξειδίκευση και ανάληψη πόστων, υπογραμμίζοντας πως η αγορά πάσχει από επαγγελματίες που γνωρίζουν άψογα το αντικείμενο τους. Στην ερώτηση σχετικά με το τι χρειάζεται η αγορά αυτή την στιγμή, η ίδια σχολίασε πως πρέπει ο καθένας να μπορεί να κάνει ανεξάρτητα και ελεύθερα την δουλειά του, χωρίς να αναζητούνται «ημίμετρα» στον επαγγελματισμό.



Στο ερώτημα του αν είναι η μόδα ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα και το πως θα μπορούσε να διατηρηθεί η δημιουργικότητα στο πλαίσιο των πωλήσεων, η κ.Παπαποστόλου απάντησε πως είναι κάτι εφικτό, αρκεί να υπάρχει κατανόηση και στήριξη μεταξύ των επαγγελματιών. Η γνωστή Style Editor σχολίασε ότι ,τόσο η τέχνη όσο και η μόδα στην Ελλάδα, χρειάζονται προσπάθεια ώστε να εδραιωθούν ως αναγνωρισμένα επαγγέλματα, παρόλα αυτά μια καλή αρχή αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των μελλοντικών επαγγελματιών.



To event ολοκληρώθηκε με τους ομιλητές να δίνουν συμβουλές προς το κοινό. Η κ. Κούβελα εδωσε έμφαση στην επιχειρηματικότητα και την κατανόηση της οικονομικής πλευράς της αγοράς, η κ. Καββάδα όρισε τις βασικές αρχές της δημιουργικότητας (αυθεντικότητα, ειλικρίνεια, σεβασμός και επιμονή), η κ. Παπαποστόλου συμφώνησε προσθέτοντας την σημασία της αποφασιστικότητας και της διατήρησης της ψυχικής υγείας του δημιουργού, ο κ.Σάκουλας υποστήριξε την επιμονή αλλά και την ψυχική επένδυση των δημιουργών στους στόχους τους και σε όλα όσα ονειρεύονται, ενώ η κ.Καρούσου έκλεισε με τη σημασία της σωστής κατάρτισης και της αισθητικής καλλιέργειας.



Λίγο αργότερα, οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι προσήλθαν στο cocktail party που έλαβε χώρα στον αίθριο χώρο του Lecture Hall2, για ένα ποτήρι κρασί και ανταλλαγή απόψεων!



ΝΕΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ BACHELOR ΣΕ FASHION DESIGN & MARKETING



Το πρόγραμμα BA (Hons) Fashion Design & Marketing συνδυάζει δημιουργικό σχεδιασμό και στρατηγικές Marketing, προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας μόδας. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα που προσφέρεται σε συνεργασία με το University of Derby, πανεπιστήμιο με μεγάλη παράδοση στις σπουδές Mόδας & Υφασματολογίας, αλλά και κορυφαίο στις κατατάξεις για σπουδές Marketing (TOP5 στη Μ. Βρετανία σε σπουδές Marketing & PR, Guardian 2024).



To BA (Hons) Fashion Design & Marketing συνδυάζει τεχνογνωσία με επικοινωνιακές δεξιότητες, εστιάζοντας στη δημιουργία, την καινοτομία και την έμπνευση νέων ταλέντων στη μόδα. Μέσω πρακτικών μαθημάτων και projects, οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες σχεδίασης και μάρκετινγκ για να ξεχωρίσουν στη διεθνή αγορά της μόδας.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΕΙΣ FASHION DESIGN & MARKETING ΣΤΟ MEDITERRANEAN COLLEGE



-Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα Μόδας στην Ελλάδα, που συνδυάζει σπουδές Σχεδίου Μόδας και Marketing!

-O συνδυασμός των δύο επιστημονικών αντικειμένων δίνει απεριόριστες προοπτικές καριέρας σε όλο το φάσμα δραστηριότητας στη Μόδα, το εμπόριο & την επικοινωνία, σε Ελλάδα και εξωτερικό.

-Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Συνεργασία με ελληνικά & ξένα brands για την εκπόνηση projects.

-Εκπαίδευση σε τεχνολογίες αιχμής, λογισμικά σχεδιασμού & μοντελοποίησης, ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας.

-Η μάθηση είναι ενεργή και βιωματική και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις, ταξίδια, συμμετοχή σε events μόδας, εργαστήρια, workshops και masterclasses.

-Θα έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις πολύτιμη εργασιακή εμπειρία σε πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον στον χώρο της μόδας και της επικοινωνίας.



EDUCATION FESTIVAL 2024



Κάνε click στο επίσημο site του φεστιβάλ, συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των εξειδικευμένων σεμιναρίων & webinars της επιλογής σου και παρακολούθησέ τα εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!



Are U ready to “ΑΙ” succeed?

ΕDUCATION IS YOUR PASSPORT -16 ΧΡΟΝΙΑ EDUCATION FESTIVAL.

28.05.2024, 10:00