Ανώτατη διάκριση «Diamond» στη Pfizer Hellas για τη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης CR INDEX 2021-2022

Ο δείκτης CR Index αποτελεί τον πιο σημαντικό δείκτη και σημείο αναφοράς στην Ευρώπη για τη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Στην Ελλάδα, ο δείκτης CR Index εισήχθη από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) από το Ηνωμένο Βασίλειο και με βάση διεθνή πρότυπα και κριτήρια αξιολογεί τη συμβολή των επιχειρήσεων σε τέσσερις επιμέρους πυλώνες: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενους και Αγορά.Η στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας της Pfizer Hellas ενσωματώνει τα διεθνή πρότυπα ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική Διακυβέρνηση) και επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες: στην προστασία του Περιβάλλοντος, στην συμβολή της στην Κοινωνία και τους Ανθρώπους της και στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Μέσω αυτής της στρατηγικής στόχος της Pfizer Hellas είναι η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων που δημιουργούν μακροπρόθεσμη προστιθέμενη αξία για τους Ασθενείς, την Κοινωνία και την Εθνική Οικονομία.Η κα, δήλωσε σχετικά «Στη Pfizer Hellas στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον, με ισότιμη αντιμετώπιση και ίσες ευκαιρίες, για όλους τους ανθρώπους. Εφαρμόζουμε υπεύθυνα μια ολοκληρωμένη στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και υιοθετώντας τα ESG κριτήρια, συνεχίζουμε απρόσκοπτα να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών, των εργαζομένων μας και των συνεργατών μας».Ο κος, δήλωσε σχετικά «Σχεδιάζουμε το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με γνώμονα την ουσιαστική μας συμβολή στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία και στους Ανθρώπους μας, αναδεικνύοντας σε κάθε στάδιο της υλοποίησής του, τον διαφανή και ακέραιο τρόπο της επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Η ανώτατη διάκριση Diamond επιβεβαιώνει για εμάς ότι βρισκόμαστε στην σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουμε θέσει».Η ανώτατη διάκριση “Diamond” στο CR Index 2021-2022 αποτελεί την τέταρτη διάκριση που λαμβάνει η Pfizer Hellas στον συγκεκριμένο θεσμό. To 2020, απέσπασε τη διάκριση “Platinum”, λαμβάνοντας παράλληλα τιμητικό έπαινο από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης για το εργασιακό της περιβάλλον (Κατηγορία WorkPlace). Το 2018 έλαβε τη διάκριση ”Gold“ και την τιμητική διάκριση ως η εταιρεία με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον, ενώ το 2016 είχε αποσπάσει τη διάκριση “Silver” και την τιμητική διάκριση ως η εταιρεία με την καλύτερη επίδοση κατά την πρώτη της συμμετοχή στο θεσμό.