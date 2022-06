Σπουδές Art & Design: Αποκλειστική συνεργασία των Εκπαιδευτηρίων Δούκα με το University of the Arts London

Κλείσιμο

Τοείναι ένα προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για μαθητές που επιθυμούν να σπουδάσουν Art & Design στο εξωτερικό και να εισαχθούν κατευθείαν στο πρώτο έτος του Bachelor.To UAL διαμορφώνει τις τάσεις του μέλλοντος σε design, τέχνη, μόδα και καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι το 2ο καλύτερο πανεπιστήμιο καλών τεχνών στον κόσμο. Οι περισσότεροι νικητές του Βραβείου «British Designer of the Year» είναι απόφοιτοι του UAL, συμπεριλαμβανομένου του 4 φορές νικητήκαι του πιο πρόσφατου νικητή,Απόφοιτοί του έχουν λάβει βραβείο Turner, είναι Ακαδημαϊκοί της Βρετανίας, Royal Designers for Industry, καθώς και νικητές Βραβείων Olivier, BAFTAs, Golden Globe και Oscars.Από αυτή τη συνεργασία με το UAL, οι μαθητές του BTEC των Εκπαιδευτηρίων Δούκα λαμβάνουν σημαντικά εφόδια για τις μετέπειτα σπουδές τους.Συγκεκριμένα, παρακολουθούν αποκλειστικά εργαστήρια (workshops) με καθηγητές του UAL, επωφελούνται από συμβουλευτική για τις αιτήσεις εισαγωγής και τα Portfolio που υποβάλλουν και πραγματοποιούν επισκέψεις στα κολλέγια του UAL.Με τον τρόπο αυτόν, η ένταξή τους θα μπορεί να γίνει ομαλά σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα στα εξής 3 κολλέγια του UAL: το Camberwell College of Arts, το Chelsea College of Arts και το Wimbledon College of Arts (CCW).Όσοι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Δούκα εισαχθούν σε προπτυχιακό πρόγραμμα του UAL, δικαιούνταιΤα Εκπαιδευτήρια Δούκα είναι το μοναδικό σχολείο στην Ελλάδα, και από τα ελάχιστα στον κόσμο, που το UAL έχει επιλέξει ως partner.