Η nrg στην κορυφή της Ανταρκτικής με τη Βανέσα Αρχοντίδου

Η nrg στηρίζει την προσπάθεια της αλπινίστριας Βανέσας Αρχοντίδου, ιδρύτριας του οργανισμού A Woman Can Be ( www.awomancanbe.org ), σε μια νέα σπουδαία κατάκτηση κορυφής.Το ταξίδι της Βανέσας με την υποστήριξη της nrg στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για την προστασία του Περιβάλλοντος και την ανάληψη δράσης για την Κλιματική Αλλαγή αλλά και την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας σε κάθε δυναμικό τομέα της ζωής. Ως ιδρύτρια του A Woman Can Be, η Βανέσα έχει πάντα ως αποστολή τη γυναικεία ενδυνάμωση, ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες όλων των ηλικιών να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους, σε όλες τις πτυχές της ζωής.Μετά την επιτυχημένη αποστολή της 1ης ελληνικής γυναικείας ομάδας στο Έβερεστ, τον Μάιο του 2019, η Βανέσα ξεκινά το ταξίδι κατάκτησης της υψηλότερης κορυφής της Ανταρκτικής, στο πλαίσιο της διεθνούς αποστολής: The Antarctica Expedition for Climate Change Awareness. Αυτό το νέο και μεγάλο ταξίδι γίνεται πραγματικότητα και με τη συμβολή της nrg.Η αποστολή της Βανέσας με την ενέργεια της nrg ξεκινά στις 2 Δεκεμβρίου 2021 και εντάσσεται στο πλάνο των επίσημων δράσεων των EU Climate Pact Ambassadors της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Με μια σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών που θα επεκταθούν από την κατάκτηση της κορυφής της Ανταρκτικής, η nrg και το A Woman Can Be στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για περιβαλλοντικά θέματα και απειλές, όπως η κλιματική αλλαγή. Στόχος επίσης είναι η εκπαίδευση της νέας γενιάς, ώστε να προαχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και η σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι ενέργειες θα συμβάλουν στην εκπαίδευση για τα θέματα που άπτονται της ενδυνάμωσης του ρόλου και των στόχων των γυναικών.