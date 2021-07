Γνωρίστε το Life On της Generali και διαμορφώστε το δικό σας Πρόγραμμα Υγείας στα μέτρα σας!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Generali, δίνει την απάντηση με το νέο Οικοσύστημα Υγειας και ΦροντίδαςΤο νέο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας που προσφέρει περισσότερα από αυτά που περιμένετε και σας παρέχει πολλά παραπάνω απ’ αυτά που νομίζατε ότι ξέρατε για τις Ασφαλίσεις Υγείας.Γιατί, πρώτη η Generali κάνει πραγματικότητα μια νέα φιλοσοφία στην, εντάσσοντας την πρόληψη σε ένα πρόγραμμα, που προσφέρει:• Ολοκληρωμένη προστασία μέσα από πέντε (5) άξονες - Πρόληψη, Γιατροί & Εξετάσεις, Νοσηλεία, Αποκατάσταση, Υπηρεσίες - με δυνατότητα παραμετροποίησης των καλύψεων σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες μέσα από πολλαπλούς συνδυασμούς που εσείς κάνετε, ενώ παράλληλα επιλέγετε το επίπεδο κάλυψης για κάθε άξονα σύμφωνα με τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό σας.• Συνύπαρξη παραδοσιακών ασφαλιστικών καλύψεων με υπηρεσίες ευ ζην και έξυπνες εφαρμογές. Για να έχετε με ένα κλικ, εξατομικευμένες συμβουλές, παροχές και εξυπηρέτηση. Τηλεσυνεδρίες με γιατρούς, κλείσιμο ραντεβού για εξετάσεις και γιατρούς, πρόσβαση σε ειδικούς ψυχικής υγείας και διατροφολόγους, εκγύμναση με εξειδικευμένους trainers και διαχείριση όλων των παροχών της ασφάλισής σας και των αιτημάτων σας, μέσα από ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης.• Διαμόρφωση του δικού σας προγράμματος στο online Do It Yourself εργαλείο του Life On μέσα στο generali.gr, όπου όχι μόνο μπορείτε να δοκιμάσετε – σε πραγματικό χρόνο - διαφορετικούς συνδυασμούς στις καλύψεις σας, αλλά μπορείτε να δείτε και μια εκτίμηση κόστους, ενώ για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ασφάλισης, έρχεστε σε επικοινωνία με έναν ασφαλιστικό σύμβουλο για επιπλέον εξατομικευμένη συμβουλευτική και εξυπηρέτηση.Με το Life On, η Generali κάνει το κόκκινο της φροντίδας και της προστασίας προτεραιότητα και την τεχνολογία σύμμαχο για άμεση πρόσβαση και εξυπηρέτηση, 24/7.Μπείτε, κι εσείς, τώρα στο generali.gr, διαμορφώστε το δικό σας Life On και βάλτε τη ζωή σας στο on… απολαμβάνοντας πολλά περισσότερα από ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας.