Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το SUP Free Hackathon της Lidl Ελλάς και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη στο Sani Resort

(από αριστερά): Σοφία Ζαχαράκη (Υφυπουργός Τουρισμού), Αγγελική Κοσμοπούλου (Εκτελεστική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη), Βασιλική Αδαμίδου (Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας), Χάρης Θεοχάρης (Υπουργός Τουρισμού), Ελένη Ανδρεάδη (Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Sani Resort) και Ειρήνη Σιδηροπούλου (Διευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος και Βαλκανικών Χωρών)

H ομάδα «Eco Cup», Θανάσης Κουκούλης και Κατερίνα Κατσαούνη

Ο 17χρονος «MS» Αλέξανδρος Πέτκος

(από αριστέρα): Αγγελική Κοσμοπούλου (Εκτελεστική Διευθύντρια Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη), Ελένη Ανδρεάδη (Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Sani Resort) και Βασιλική Αδαμίδου (Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας)

Σοφία Ζαχαράκη (Υφυπουργός Τουρισμού) και Κωνσταντίνος Αραβώσης (Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)





Το Σάββατο 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός της πρώτης δράσης ανοιχτής καινοτομίας στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», υπό τη διοργάνωση της εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίαςκαι την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσία θεσμικών εκπροσώπων, στοστην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, Sustainable Hospitality Patron της εκδήλωσης.Mετά από έναγια τις 5 ομάδες που διακρίθηκαν τον Δεκέμβριο, δύο ήταν οι ιδέες που ξεχώρισαν και έκλεψαν τις εντυπώσεις όλων των παρευρισκομένων, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη, της Υφυπουργού Τουρισμού κας Σοφίας Ζαχαράκη, του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης κ. Στράτου Σιμόπουλου και του βουλευτή Χαλκιδικής κ. Γιώργου Βαγιωνά.Νικήτρια ομάδα, αποσπώντας το μεγάλο έπαθλο των 40.000€ για την επικοινωνιακή υποστήριξη και προώθηση της ιδέας της, αναδείχθηκε η «Eco Cup» (αποτελείται από τους Θανάση Κουκούλη, Κατερίνα Κατσαούνη, Γιώργο Αντωνόπουλο και Ιωάννη Μπραντ Ιωαννίδη) με ένα mobile app, που λειτουργεί ως ένα οικολογικό σύστημα loyalty και επιβραβεύει τον χρήστη όταν αγοράσει το ρόφημά του στο δικό του επαναχρησιμοποιούμενο σκεύος.Επιπλέον, ο 17χρονος «MS» Αλέξανδρος Πέτκος απέσπασε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της υπηρεσίας αυτόματου καθαρισμού περιοχών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και robotics για την αναγνώριση και περισυλλογή απορριμμάτων.«Αισθάνομαι χαρά και ικανοποίηση που σήμερα φτάνουμε στο τέλος ενός δημιουργικού ταξιδιού που ανοίγει νέους δρόμους. Με πρωτότυπες εφαρμογές που μπορούν να μετασχηματιστούν σε παραγωγικές λύσεις. Θελήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε και ταυτόχρονα να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία, τις επιχειρήσεις, κυρίως, όμως, τους νέους επιστήμονες», είπε χαρακτηριστικά η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Lidl Ελλάς.Η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της τόνισε: «Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα πλαστικά μίας χρήσης και η εθνική μας νομοθεσία κάνουν σαφή την ανάγκη να αλλάξουμε τις καθημερινές συμπεριφορές και τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Στην αρχή ενός μεγάλου κύματος αλλαγής, χρειαζόμαστε ιδέες που θα μας παροτρύνουν και θα μας κατευθύνουν σε αυτήν τη μετάβαση. Οι ιδέες που ξεχώρισαν στο #SupFreeHackathon μάς δείχνουν έμπρακτες λύσεις για την επόμενη ημέρα».Ο μεγάλος τελικός πλαισιώθηκε από ένα τριήμερο δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, οι οποίες στόxo είχαν να αναδείξουν τις αρχές της αειφορίας. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 11 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η έκθεση φωτογραφίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, με τίτλο «Sea Vision», στο Zero Carbon Corner στη μαρίνα του Sani Resort, αποτυπώνοντας χαρακτηριστικές στιγμές από το περιβαλλοντικό έργο που επιτελεί. Το Σάββατο 12 Ιουνίου οι συμμετέχοντας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μία βιωματική περιήγηση στα προγράμματα αειφορίας Sani Green (περιήγηση στους Υγροβιότοπους, όπου φιλοξενούνται περίπου 235 είδη πουλιών, τα μισά σχεδόν από όσα είδη υπάρχουν στην Ελλάδα, επίσκεψη στο Adventure Park και Βear Grylls Survival Academy και σε πολλά άλλα) που προσφέρει το Sani Resort - βραβευμένο ως το Κορυφαίο Περιβαλλοντικό Ξενοδοχειακό Συγκρότημα στον κόσμο στα World Travel Awards 2020 - τα οποία αποδεικνύουν την προσήλωσή του στην αειφόρο ανάπτυξη, στον τουρισμό και στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, εφαρμόζοντας φιλόδοξες και καινοτόμες δράσεις.Η Ελένη Ανδρεάδη, Διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Sani Resort, δήλωσε σχετικά: «Ήταν μεγάλη μας χαρά να έχουμε κοντά μας τη Lidl Ελλάς και το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη, με τους οποίους μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για έναν κόσμο διαφορετικό, έναν πλανήτη βιώσιμο, μέσα από πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και ηθικές επιλογές. Το τριήμερο του SUP Free hackathon, που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Crowdpolicy, ήταν μια όμορφη γιορτή, κατά την οποία εντυπωσιαστήκαμε για ακόμη μια φορά από τα λαμπρά εφευρετικά μυαλά του τόπου μας. Παράλληλα, πιστέψαμε όλοι πως το όνειρο της καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», στην οποία εντάχθηκε η δράση, είναι κοντά - αρκεί να δουλέψουμε αποφασιστικά και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και τώρα και στο μέλλον».Το πρόγραμμα έριξε αυλαία την Κυριακή 13 Ιουνίου με τον παράκτιο καθαρισμό στην παραλία Νέας Φώκαιας, στο πλαίσιο του Plastic Free Chalkidiki, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.Την οπτικοακουστική κάλυψη του τριημέρου, καθώς και την τεκμηρίωση του SUP Free hackathon στο σύνολό του, ανέλαβε ο γνωστός κινηματογραφιστής Σωτήρης Δανέζης, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των δράσεων τηρήθηκαν αυστηρά τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα προστασίας και πρωτόκολλα Covid-19.Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση SUP Free hackathon θα βρείτε στοκαι για τον 5μηνο κύκλο επιχειρηματικής επιτάχυνσης SUP Free Innovation Lab στο