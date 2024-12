Μια χρονιά γεμάτη διακρίσεις για το Ούζο Πλωμαρίου

Βραβεύσεις που πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένους Διεθνείς οργανισμούς με αξιοπιστία και κύρος. Πιο συγκεκριμένα:Το Ούζο Πλωμαρίου βραβεύτηκε με ΔΙΠΛΟ ΧΡΥΣΟ στο διαγωνισμό San Francisco World Spirits Competition - SFWSC. Μια αξιομνημόνευτη διάκριση, μιας και αποτελεί το μοναδικό ελληνικό απόσταγμα που έχει βραβευτεί με διπλό χρυσό! Ο SFWSC διαγωνισμός, είναι ένα από τα πιο διάσημα γεγονότα στη βιομηχανία ποτών, προσελκύοντας συμμετοχές από παραγωγούς παγκοσμίως. Διοργανώνεται από την The Tasting Alliance και αναγνωρίζεται για τα αυστηρά πρότυπα αξιολόγησης και τη μέθοδο τυφλής γευσιγνωσίας.Επίσης, στο Gala Top Shelf 2024 των διαγωνισμών «San Francisco World Spirits» & «Ready to Drink» 2024 το Ούζο Πλωμαρίου απέσπασε το βραβείο «Best of Class» στην κατηγορία του ούζου. Άλλη μια σημαντική διάκριση που αποδίδεται στο Νο1 προϊόν της κατηγορίας και είναι συνέχεια του διπλού χρυσού βραβείου που είχε αποσπάσει μερικούς μήνες πριν, στο διαγωνισμό αποσταγμάτων και ποτών SFWSC 2024.Επίσης, διακρίθηκε με το Platinum Award στα Spirits International Prestige Awards (SIP) 2024. Η συγκεκριμένη διάκριση έχει ιδιαίτερη βαρύτητα μιας και αυτός ο θεσμός, ξεχωρίζει ως ο μοναδικός διεθνώς αναγνωρισμένος διαγωνισμός, όπου κριτές είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές. Η κατάκτηση ενός βραβείου συμβάλει στην ενίσχυση της φήμης ενός brand, καθώς ουσιαστικά σημαίνει και την έγκριση των καταναλωτών!Τέλος το Ούζο Πλωμαρίου διακρίθηκε με το Spirit Gold 2024 βραβείο στο International Wine & Spirit Competition (IWSC), σε ένα από τους πλέον μακροχρόνιους διαγωνισμούς κρασιών και ποτών στον κόσμο, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι ιδιαίτερα σεβαστός από τους παραγωγούς, τους διανομείς και τους καταναλωτές και είναι γνωστός για την αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης.Σε όλους τους παραπάνω διεθνείς διαγωνισμούς, ακολουθείται μια διαδικασία τυφλής γευσιγνωσίας όπου η ομάδα ειδικών κριτών αξιολογεί τα αποστάγματα. Οι κριτές αξιολογούν το άρωμα, τη γεύση, την ισορροπία και το φινίρισμα, βαθμολογώντας κάθε συμμετοχή με βάση αυτά τα κριτήρια.Οι φετινές διακρίσεις αποτελούν ένα επισφράγισμα των προσπαθειών των ανθρώπων της ποτοποιίας για απαράμιλλη ποιότητα με έμφαση στην παράδοση. Ταυτόχρονα είναι μια διαβεβαίωση για τους καταναλωτές ότι το Ούζο Πλωμαρίου συνεχίζει να παράγεται με υψηλής ποιότητας συστατικά και με το ίδιο μεράκι και αγάπη, προσφέροντας ένα μοναδικό απόσταγμα που έχει γίνει και «πρεσβευτής» της χώρας μας μιας κι εξάγεται σε περισσότερες από 40 χώρες.