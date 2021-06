Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H ΟΚΤΑΒΙΤ διοργανώνει στις 14 Ιουνίου 2021 την «28η Εθελοντική Αιμοδοσία της Τράπεζας Αίματος OKTABIT» και με χαρά προσκαλεί τους συνεργάτες της στη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης.Σε μια μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό καθώς η 14η Ιουνίου είναι αφιερωμένη στον ανώνυμο Εθελοντή Αιμοδότη, η Τράπεζα Αίματος της OΚΤΑΒΙΤ τιμά τους εθελοντές αιμοδότες της που ενεργά, δυναμικά και με συνέπεια προσφέρουν το μοναδικό δώρο ζωής.Φέτος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με το σύνθημα «Give blood and keep the world beating» εστιάζει στην ενέργεια που φέρνουν οι νέοι και κρατούν τον κόσμο ζωντανό και τις καρδιές να χτυπούν. H OKTABIT είναι ξεχωριστά υπερήφανη για τους πρεσβευτές της Τράπεζας Αίματος που δεν είναι άλλοι από τους ανθρώπους της. Εργαζόμενοι, συνεργάτες, φίλοι, γείτονες αιμοδοτούν συστηματικά και με ασφάλεια με την επιστημονική υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Γ. Γεννηματάς. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο κύκλος ζωής μεγαλώνει καθώς νεότερα μέλη προσέρχονται και ενδυναμώνουν την Τράπεζα Αίματος. H εταιρία ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή σε πράξεις ζωής και καλλιεργεί την κοινή αντίληψη των εργαζομένων για την εταιρική αλλά και κοινωνική υπευθυνότητα.Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί από τις 12:00 έως 18:00 στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αγία Παρασκευή Αττικής με την σημαντική και σταθερή συμμετοχή της εταιρίας TÜV AUSTRIA Hellas τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και υγιεινής για την ασφάλεια των αιμοδοτών.Εμβολιασμένοι ή μη , όλοι μπορούν να δώσουν αίμα, αρκεί να είναι υγιείς!#αιμοδοσία #εθελοντήςαιμοδότης #worldblooddonorday #thankyou #10minutes #life#Oktabitpartners #volunteer