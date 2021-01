Το πιο γευστικό Fridays™ Flavor Journey ξεκίνησε!

Τα TGI Fridays™ πάντα βρίσκουν έναν τρόπο να σας φροντίζουν, να σας κάνουν να νιώθετε καθημερινά ότι είναι μια ξεχωριστή μέρα, να τηρούν την υπόσχεσή τους “In here, it’s always Friday”.Ακόμη και τώρα, έστω και από απόσταση, θέλουν να σας ταξιδέψουν γευστικά, μιας και υπάρχει περιορισμός στις μετακινήσεις και στις διακοπές σας.Τα TGI Fridays™ σας μεταφέρουν στον προορισμό των ονείρων σας, με comfort food συνταγές, επηρεασμένες από παραδοσιακές κουζίνες του κόσμου και γεμάτες με την μαγειρική δεξιοτεχνία και αγάπη των chef τους!Το Fridays™ Flavor Journey ξεκίνησε και σας ταξιδεύει νοερά, δημιουργώντας μοναδικά συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Μια σειρά από λαχταριστές συνταγές, από διαφορετικά σημεία του ορίζοντα. Από το Chicken Marsala που θα σας παρασύρει στα στενά της Ιταλίας με το κοτόπουλο και τα μανιτάρια σε μια κρεμώδη σως με πλούσια αρώματα από κρασί Marsala και θυμάρι, έως τις δροσερές ακτές του Άγιου Δομίνικου με γάλα καρύδας, ginger, γαρίδες, κόκκινες πιπεριές και κρεμμύδια του Coconut & Ginger Shrimp. Τελευταίος σταθμός, η εντυπωσιακή Νέα Ορλεάνη με το New Orleans Shrimp & Chicken, μια αυθεντική συνταγή όπου γαρίδες και κοτόπουλο συνδυάζονται αρμονικά με σως κρέμας με Cajun spice, κόκκινες πιπεριές, κρεμμύδια και παρμεζάνα, δημιουργώντας μια τζαζ μελωδία στα αυτιά σας.Τώρα μπορείτε και πάλι να ταξιδέψετε όπου τραβάει η όρεξη σας, από την άνεση του καναπέ σας και με απόλυτη ασφάλεια, χωρίς αποσκευές και έγγραφα μετακίνησης! Δε θα χρειαστείτε διαβατήριο, παρά μόνο το κινητό σας. Ανακαλύψτε το Fridays™ Flavor Journey από σήμερα μέσω efood και Wolt, ή μέσω takeaway στα συνεργαζόμενα καταστήματα: https://www.fridays.gr/tgifdelivery/ Ταξιδιωτικές οδηγίες: To Fridays™ Flavor Journey μπορείτε να το βρείτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα στο delivery menu των TGI Fridays™, κλείστε άμεσα το εισιτήριο απόλαυσής σας!Aκολούθησε τα TGI Fridays™ εδώ:

