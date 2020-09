3 ΑΣΤΕΡΙΑ GREAT TASTE για τη Grand Cru Chocolate by Κayak

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Γιατί όταν η Κayak δημιουργεί παγωτό, το αποτέλεσμα είναι σίγουρα τέχνη. Eίναι η τέχνη της δημιουργίας πάνω από 30 διαφορετικών γεύσεων παγωτού σοκολάτας όπου όλες διαφέρουν μεταξύ τους και η κάθε μία ξεπερνάει τον εαυτό της. Ένα βραβείο Great Taste για την Κayak δεν είναι απλά άλλο ένα βραβείο. Είναι το πάθος για ακόμα περισσότερη σοκολάτα. Είναι η δημιουργία ενός γαστρονομικού έργου τέχνης.Φέτος, η γεύση που ξεχώρισε ανάμεσα σε άλλα προϊόντα από όλο τον κόσμο είναι η Grand Cru Chocolate. Μια μοναδική και άκρως εθιστική γεύση παγωτού σοκολάτας φτιαγμένη από την ιδιαίτερη ποικιλία Nyangbo της Valrhona. Κάποια από τα σχόλια της επιτροπής γευσιγνωσίας: «Τι έξυπνος συνδυασμός συστατικών! Θαυμάσια βελούδινη υφή, διαπεραστική γεύση από μικροσκοπικά σωματίδια τρούφας» ή «Πολύ καλά μελετημένο παγωτό, τέλεια κατασκευασμένο και απίστευτα απολαυστικό» και «αυτό το παγωτό έχει μια πλούσια, βελούδινη σαν μους υφή και τα κομμάτια από νιφάδες σοκολάτας δίνουν μια εξαιρετική αντίθεση. Η γεύση της πικρής σοκολάτας έρχεται αρμονικά, με φρουτώδεις νότες και πλούσιο κακάο».Η Grand Cru Chocolate by Kayak διακρίθηκε ανάμεσα σε 12.777 προϊόντα, στον διεθνούς φήμης διαγωνισμό GREAT TASTE AWARDS όπου μόνο το 1,6% των προϊόντων που δοκιμάστηκαν έλαβε το βραβείο των 3 αστεριών τοποθετώντας τον πήχη ακόμα υψηλότερα μιας και πρόκειται για την μοναδική ελληνική εταιρεία παγωτού που έχει διακριθεί με 3 αστέρια. Με την διάκριση αυτή η διοργάνωση θέτει ξανά την συγκεκριμένη γεύση υποψήφια για το 1ο βραβείο όλων: το Golden Fork. Είναι το 11ο κατά σειρά βραβείο γεύσης από τα Great Taste Awards σε συνέχεια των Chocolate sorbet, Lemongrass, Mastic Pink Pepper, White chocolate Passion και όλης της σειράς των Greek Frozen Yogurt by Kayak αλλά και άλλων διακρίσεων.Μπορείτε να απολαύσετε τη Grand Cru σε ένα από τα παρακάτω KAYAK BOUTIQUES:ΑΘΗΝΑ: ΓΛΥΦΑΔΑ, THE MALL ATHENS, ΠΛΑΚΑ, AIA, SMART PARK, ΤΖΙΑ (Βουρκάρι), ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (Φισκάρδο), ΜΥΚΟΝΟΣ (Ματογιάννια), ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ (Οία), ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (COSTA NAVARINO), KΡΗΤΗ (Χανιά), ΠΑΡΟΣ (Νάουσα).