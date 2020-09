Μια νέα Παγκόσμια Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για τη Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο τύπου Β ξεκινά στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

*Γενικός όρος για τη μηνιγγιτιδοκοκκική νόσοΗ GSK ξεκινά στην Ελλάδα μια νέα παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για την Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο τύπου Β. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση των γονέων αναφορικά με την μηνιγγίτιδα Β, μια σπάνια αλλά με σοβαρές επιπλοκές και δυνητικά θανατηφόρο νόσο, ούτως ώστε να συμβουλευτούν τον Παιδίατρό τους για το πώς μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους.Η εκστρατεία έχει τίτλο «Missing B» και έρχεται να καλύψει το κενό στην ενημέρωση των γονέων αναφορικά με τη ύπαρξη διαφορετικών τύπων μηνιγγίτιδας και ειδικά του τύπου Β, στον οποίο οφείλεται το 90% των κρουσμάτων.[1] Πράγματι, βάσει ευρημάτων έρευνας αγοράς, 3 στους 4 γονείς δεν γνωρίζουν ότι ο τύπος Β είναι ο πιο συχνός τύπος μηνιγγίτιδας και ο εμβολιασμός έναντι των άλλων τύπων (A, C, W, και Υ) δεν προστατεύει από αυτόν.[2]Η εκστρατεία προτρέπει τους γονείς να συμβουλευτούν τον Παιδίατρό τους για το πώς μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους έναντι της μηνιγγίτιδας Β.Τα υλικά της εκστρατείας περιλαμβάνουν σκηνές από την καθημερινότητα παιδιών με διαφορετικές ηλικίες, που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για μηνιγγιτιδοκοκκική νόσο, σύμφωνα με την επιδημιολογία (βρέφη, νήπια και έφηβοι).Το κεντρικό πρόσωπο της εκστρατείας είναι ο Σάκης Ρουβάς, ένας καλλιτέχνης που διαχρονικά έχει επιδείξει υψηλή ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην υγεία των παιδιών και είναι και ο ίδιος πατέρας, ο οποίος αναμένεται να συμβάλλει με την παρουσία του στη διάχυση των μηνυμάτων της εκστρατείας και ευαισθητοποίηση των γονέων.Η εκστρατεία θα προβληθεί ευρέως από διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, όπως η τηλεόραση, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα της πρόληψης έναντι της μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου θα φτάσει σε όσο γίνεται περισσότερους γονείς.Η Ιατρική Διευθύντρια της GSK, Σοφία Ευκλείδου, κατά την παρουσίαση της εκστρατείας, σχολίασε: «Στη GSK είμαστε υπερήφανοι για την έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την Μηνιγγιτιδοκοκκική Νόσο τύπου Β στην Ελλάδα, καθώς και στην χώρα μας οι γονείς φαίνεται να μην γνωρίζουν τις διαθέσιμες επιλογές πρόληψης της νόσου έναντι διαφορετικών τύπων μηνιγγίτιδας. Ευελπιστούμε ότι η εν λόγω εκστρατεία θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των γονέων, παρακινώντας τους να συμβουλευτούν τον παιδίατρό τους αναφορικά με τις συνέπειες της νόσου και τον τρόπο προστασίας των παιδιών τους».Επιπρόσθετα, ο Σάκης Ρουβάς, ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση της GSK να αποτελέσω το κεντρικό πρόσωπο αυτής της εκστρατείας. Τα παιδιά αποτελούν το μέλλον της κοινωνίας μας και εμείς ως γονείς οφείλουμε να τους παρέχουμε όλα τα δυνατά εφόδια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας έναντι σοβαρών νοσημάτων που μπορούν να προληφθούν. Ευελπιστώ ότι με την συμμετοχή μου θα συμβάλλω ενεργά στην ενημέρωση των γονέων για αυτή τη σοβαρή νόσο».Σχετικά με την έρευνα αγοράς που υποστήριξε την εκστρατεία [2]:• Η έρευνα διεξήχθη σε 3.600 γονείς (ή κηδεμόνες) παιδιών ηλικίας 2 μηνών έως 23 ετών στις χώρες: Ελλάδα, Αυστραλία, Βραζιλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ.• Για να μπορούν να συμμετάσχουν στην πλήρη έρευνα, οι γονείς έπρεπε να είναι από 18 έως 65 ετών και να έχουν αποκλειστική ή από κοινού ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό του/των παιδιού/ών τους.• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 27 Μαρτίου έως τις 15 Απριλίου του 2019.• Η αναλογία συμμετοχής μεταξύ γυναικών και ανδρών, ορίστηκε υποχρεωτικά σε 70% και 30% αντίστοιχα σε κάθε χώρα.Η διηθητική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος (κοινώς γνωστή ως μηνιγγίτιδα) είναι η κύρια αιτία εμφάνισης απειλητικής για τη ζωή μηνιγγίτιδας στο μεγαλύτερο μέρος του ανεπτυγμένου κόσμου. [3] Αν και είναι σπάνια, η μηνιγγίτιδα εξελίσσεται ραγδαία, συνήθως σε προηγουμένως υγιή παιδιά και εφήβους και μπορεί να προκαλέσει ισόβιες αναπηρίες ή και θάνατο. Τα αρχικά συμπτώματα συχνά μοιάζουν με αυτά της κοινής γρίπης, γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωσή της. Σχεδόν 1 στα 10 άτομα που θα προσβληθούν από τη νόσο θα χάσουν τη ζωή τους, ακόμα και αν λάβουν κατάλληλη θεραπεία. Επιπλέον, περίπου το 20% των ατόμων που επιβιώνουν, ενδέχεται να υποστούν σοβαρές αναπηρίες (ακρωτηριασμό, απώλεια ακοής ή εγκεφαλικές βλάβες). [4,5,6]Τα συμπτώματα της μηνιγγίτιδας μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα. Τα πρώτα συμπτώματα είναι συνήθως πυρετός, έμετος, πονοκέφαλος και αίσθημα αδιαθεσίας. Πόνος στα άκρα, ωχρότητα του δέρματος και κρύα χέρια και πόδια εμφανίζονται πολλές φορές νωρίτερα από το αιμορραγικό εξάνθημα (το οποίο φαίνεται εάν ακουμπήσουμε πάνω ένα ποτήρι), τη δυσκαμψία του αυχένα, τη φωτοφοβία και τη σύγχυση. [4,6]Βιβλιογραφικές παραπομπές:[1].Stephens DS. Conquering the meningococcus. 