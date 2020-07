Ολοκληρωμένες σπουδές Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Ζωής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις χιλιάδων νέων που θέλουν να στραφούν σε σπουδές Υγείας, βρίσκεται και φέτος το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου που παρέχει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στους τομείς Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο. Η σταδιοδρομία στον τομέα της Υγείας σημαίνει εφ’ όρου ζωής προσήλωση στα θέματα υγείας του ανθρώπου και αποτελεί ένα χώρο γεμάτο προκλήσεις, όπου οι επαγγελματίες καλούνται να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες σύγχρονες ανάγκες, να ακολουθήσουν τις εξελίξεις στον τομέα και να υιοθετήσουν διεπιστημονική προσέγγιση με τη συνεργασία άλλων επαγγελματιών υγείας.Με στόχο, λοιπόν, να προσελκύει φοιτητές με υψηλό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει επενδύσει στο υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης με καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και σε έμπειρους, εγνωσμένου κύρους καθηγητές, μεταξύ των οποίων και κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ.Αξίζει να σημειώσουμε πως, για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ετήσια κατάταξη των Times Higher Education University Impact Rankings συγκαταλέγει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 101+ πανεπιστήμια του κόσμου στον τομέα της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και υποδομών, ένα μεγάλο επίτευγμα που αναγνωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο το πανεπιστήμιο ως ένα εκ των πρωτοπόρων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για τις πρακτικές καινοτομίας που εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια σε τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας, της επιχειρηματικότητας και της μεταφοράς της γνώσης στην κοινωνία.Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα, η Ιατρική Σχολή έχει καταστεί μια διεθνής σχολή με φοιτητές από 40 διαφορετικές χώρες, που είναι αληθινά αφοσιωμένοι στην επιστήμη της Ιατρικής και εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στην Ιατρική επιστήμη, αναπτύσσοντας παράλληλα τις απαραίτητες κλινικές δεξιότητες με επίκεντρο τον ασθενή. Η πρόσφατη αξιολόγησή του προγράμματος Ιατρικής από το World Federation of Medical Education (WFME) εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις τον αποφοίτων ιατρικής. Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 6ετές πτυχίο Ιατρικής που διδάσκεται στα αγγλικά, ενώ οι αποκλειστικές συμφωνίες που διατηρεί με τα μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, , για τις βασικές κλινικές πρακτικές των φοιτητών, αποτελούν το δυνατό του χαρτί που προσελκύει ολοένα και περισσότερους επίλεκτους φοιτητές.Τα τελευταία χρόνια, το δίκτυο συνδεμένων νοσοκομείων επεκτάθηκε στην Ελλάδα με το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ, το ΙΑΣΩ Παίδων και τον Όμιλο Υγεία, καθώς και στο Ισραήλ με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Hadassah. Συγκριτικό πλεονέκτημα για την κλινική άσκηση των φοιτητών ιατρικής αποτελούν και οι αποκλειστικές συνεργασίες με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το American Medical Center στην Κύπρο, ενώ τα καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εκπαίδευσης σε 10 χώρες, όπως ΗΠΑ, ΗΒ, Ισραήλ και Ελλάδα, συμπληρώνουν και ενισχύουν τα ερευνητικά και κλινικά ενδιαφέροντα των φοιτητών.Το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου , με βάση τα υψηλότερα Ευρωπαϊκά και Βορειοαμερικανικά πρότυπα οδοντιατρικής εκπαίδευσης. Οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως Ανατομίας, Προσομοίωσης Εικονικής Οδοντιατρικής, Προσομοιωτών Στόματος και Ψηφιακής Οδοντιατρικής, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην Οδοντιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση.Πρόκειται για ένα 5ετούς φοίτησης πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στα αγγλικά, ενώ το πτυχίο οδοντιατρικής αναγνωρίζεται διεθνώς και οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practioner σε περισσότερες από 32 Ευρωπαϊκές χώρες. Το Τμήμα Οδοντιατρικής είναι μέλος τους Association of Dental Education in Europe (ADEE), γεγονός που επιτρέπει στους φοιτητές και αποφοίτους να ενημερώνονται και να παρακολουθούν διαρκώς τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα της Οδοντιατρικής.Τμήμα Επιστημών Υγείας και ΖωήςΑν μελετήσει κάποιος τα προγράμματα σπουδών στο Τμήμα Επιστήμων Υγείας και Ζωής, παράλληλα με τα τμήματα Ιατρικής και Οδοντιατρικής που λειτουργούν στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εύκολα μπορεί να επιβεβαιώσει την υπεροχή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου πρωτίστως γιατί προσφέρει 23 προγράμματα σπουδών με 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ειδικότερα το EUC προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως, Φαρμακευτικής Βιοϊατρικές Επιστήμες κ.ά.Τέλος, αξίζει φυσικά να αναφερθούμε και στα Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στους τομείς της Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η Ιατρική Σχολή παρέχει τη δυνατότητα -εξ αποστάσεως- απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Υγεία, ενώ το αντίστοιχο Διδακτορικό, προετοιμάζει τους υποψήφιους διδάκτορες για υψηλού επιπέδου έρευνα και συμβολή στην τοπική και διεθνή κοινότητα της Δημόσιας Υγείας. Ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Πρόληψη και Έλεγχο Λοιμώξεων που για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020 θα προσφερθεί μέσω διαδικτύου ώστε να διευκολύνει επαγγελματίες του τομέα που επιθυμούν να εξειδικευτούνΤο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πλέον διεθνώς ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά κέντρο Ιατρικής στην Ευρώπη, με συνεχή εξέλιξη των προγραμμάτων σπουδών, συνεργασία με ευρέως αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, διαρκή επιστημονική έρευνα αλλά και κοινωνική προσφορά, κυρίως στον τομέα της υγείας.Διαβάστε αναλυτικά για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε μαζί τους στο info@euc.ac.cy