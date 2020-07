Σχολές Μαγειρικής: 5 συμβουλές για να διαλέξεις την καλύτερη

Ειδίκευση στις Σπουδές Μαγειρικής

Στην εκπαίδευση Επαγγελματιών, η εξειδίκευση της Σχολής σε έναν συγκεκριμένο κλάδο δίνει αδιαμφησβήτητα μια σειρά από πλεονεκτήματα: μεγαλύτερη εμπειρία, συνεργασίες με τους κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και καλύτερες διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας. Σε μία εξειδικευμένη σχολή μαγειρικής το πρόγραμμα, οι εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός, είναι όλα αποκλειστικά σχεδιασμένα για τις θεωρητικές και πρακτικές ανάγκες της μαγειρικής και της ζαχαροπλαστικής. Διεθνή Standards

Ο τίτλος Σπουδών οφείλει να αποτελεί διαβατήριο για την παγκόσμια αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι συνεργασίες μιας Σχολής και η διασύνδεσή της με την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα, δίνουν πλεονεκτήματα όπως, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εναρμόνιση με διεθνή μαγειρικά trends και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Όλα αυτά συμβάλλουν σε ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης. Ειδικά η Μαγειρική, είναι ένα επάγγελμα που εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς και για να υπερέχεις πρέπει να είσαι πάντα με εκείνους που έχουν το πλεονέκτημα να ξεχωρίζουν. Δίδακτρα που «ανταποδίδουν» αξία

Η πιο σημαντική επένδυση είναι η επένδυση στη γνώση.

Value for money στις Σπουδές, είναι η επιλογή που θα αποδώσει το κόστος της επένδυσης προσφέροντας πολλά περισσότερα από «ένα χαρτί». Κοινώς, να είναι η επιλογή που θα ανοίξει τις πόρτες στην αγορά εργασίας και θα δώσει τους λόγους που αναζητούν οι επαγγελματίες του χώρου, προκειμένου να βάλουν έναν νέο Chef στην κουζίνα τους. Καθηγητές με εμπειρία, μεταδοτικότητα κι αγάπη για την εκπαίδευση

Οι καθηγητές που βρίσκονται δίπλα στους σπουδαστές καθημερινά, πρέπει να εμπνέουν, να καθοδηγούν και να μεταδίδουν την πολύτιμη τεχνογνωσία τους. Με κύρος, επαγγελματική εμπειρία και ρεαλιστική γνώση των απαιτήσεων της αγοράς. Καταξιωμένοι Απόφοιτοι

Η επαγγελματική αποκατάσταση και η αναγνώριση που απολαμβάνουν οι απόφοιτοι μιας Σχολής είναι ο πιο σημαντικός δείκτης της επιτυχίας της. Γνωστοί - αναγνωρίσιμοι Chefs, πετυχημένοι επαγγελματίες που έχουν κατακτήσει τις κουζίνες του κόσμου, έχουν όλοι, κοινή αφετηρία τη Σχολή που σπούδασαν.

Chef – Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/chef/

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/chef/ Pastry Chef – Τεχνικός Ζαχαροπλαστικής & Αρτοποιίας

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/pastry-chef/

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/pastry-chef/ Hotel Management – Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/hotel-management/

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/hotel-management/ Tourism Management - Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού

https://www.lemonde.edu.gr/programmata-spoudon/tourism-management/

Eurochef

Europastry Chef

Advanced Professional Programmes

Food & Beverage Management

H επιλογή Σπουδών είναι απόφαση ζωής. Από αυτές που παίρνεις σε ένα σταυροδρόμι της ζωής σου που σε ακολουθεί, σου ανοίγει τους ορίζοντες και τις πόρτες που θα περάσεις στην επαγγελματική σου καριέρα. Στις Σπουδές Μαγειρικής, υπάρχει μια πληθώρα επιλογών.Από πού να ξεκινήσεις; Τι πρέπει να αναζητήσεις και τι είναι αυτό που κάνει μια Σχολή Μαγειρικής να ξεχωρίζει; Εκπαιδευτικός Όμιλος LE MONDE , εξειδικεύεται στις Σπουδές Μαγειρικής από το 1996 και από τότε έως σήμερα, προετοιμάζει επαγγελματίες που χαίρουν επαγγελματικής αναγνώρισης και κατέχουν θέσεις - κλειδιά στον χώρο του τουρισμού και της εστίασης.Είναι πιστοποιημένο μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού από το 2001, ενώ έχει διατελέσει στην αντιπροεδρία του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Οργανισμού και μέλος του Κοινωνικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Γνώσης και του Γαστρονομικού Δικτύου του U.N.W.T.O.To 2020 αναδείχθηκε σε Best School of the Year 2020 που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της World Association Of Chefs Societies (WACS - Παγκόσμια Ομοσπονδία Αρχιμαγείρων) της οποίας και είναι μέλος και κατέχει υψηλές και πολυάριθμες διακρίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.Διαθέτει το υψηλότερο επίπεδο εκπαιδευτικών του κλάδου που κατέχουν και εξελίσσουν τη Μαγειρική τέχνη αλλά και μεταλαμπαδεύουν τη φιλοσοφία και τις αξίες του σύγχρονου επαγγελματία Chef για να μπορεί να πετύχει και στις πιο απαιτητικές κουζίνες του κόσμου.Για τη Σχολή LE MONDE μιλούν οι καταξιωμένοι απόφοιτοί της, οι καθηγητές της αλλά και οι εκπρόσωποι συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από όλο τον κόσμο.





FIND LE MONDE:

TEL: 210 4830500

Γραφείο Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας

https://www.lemonde.edu.gr/grafeio-karieras/grafeio-epaggelmatikis-stadiodromias/

WEB: https://www.lemonde.edu.gr/

Follow LE MONDE:

FACEBOOK: https://www.facebook.com/LE.MONDE.Institute

INSTAGRAM: https://www.instagram.com/le_monde_edu_official_page/?hl=el

YOUTUBE: https://www.youtube.com/user/LEMONDEedu