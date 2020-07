Η Εθνική Ασφαλιστική ξεχώρισε στο CR INDEX 2019-2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία της χώρας επέτυχε να αποσπάσει την Bronze διάκριση στο πλαίσιο του CR INDEX 2019-2020, καθώς συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία σε τομείς όπως Community Management, Workplace Management, Marketplace Management, Intergration of Corporate Responsibility Principles.Το CR Index είναι ο πιο σημαντικός διεθνώς δείκτης μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμοποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες.Με περισσότερα από 100 αυστηρά κριτήρια αποτελεί ταυτόχρονα και σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.Κάθε, δε, συμμετέχουσα εταιρεία στη διαδικασία του CR Index, αξιολογείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες - αξιολογητές που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά από τον BITC (Business in the Community), ο οποίος αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς παγκοσμίως για την προώθηση της ΕΚΕ.Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, η απονομή των διακρίσεων του CR INDEX 2019-2020 πραγματοποιήθηκε φέτος, για πρώτη φορά, διαδικτυακά στις 30 Ιουνίου.