Μια ψυχοθεραπεύτρια δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία με Τεχνητή Νοημοσύνη – 5 πράγματα που θέλει να γνωρίζουμε
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Chatbots Συναισθήματα

Μια ψυχοθεραπεύτρια δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία με Τεχνητή Νοημοσύνη – 5 πράγματα που θέλει να γνωρίζουμε

Μια ψυχοθεραπεύτρια χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να διαχειριστεί ένα προσωπικό πρόβλημα επικοινωνίας και διαπίστωσε ότι οι απαντήσεις που έλαβε, παρότι καθησυχαστικές, δεν ήταν πάντα χρήσιμες - Πέντε συμβουλές για ασφαλέστερη χρήση

Μια ψυχοθεραπεύτρια δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία με Τεχνητή Νοημοσύνη – 5 πράγματα που θέλει να γνωρίζουμε
Μαρία Κοτοπούλη
Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται στα chatbots αναζητώντας συναισθηματική υποστήριξη ή συμβουλές για τις σχέσεις τους. Πόσο αξιόπιστες, όμως, είναι οι συμβουλές που λαμβάνουν και τι συμβαίνει όταν τα συγκεκριμένα εργαλεία συμφωνούν μαζί τους ακόμα κι όταν δεν θα έπρεπε;

Η Alli Spotts-De Lazzer, ψυχοθεραπεύτρια, αποφάσισε να δοκιμάσει η ίδια την Τεχνητή Νοημοσύνη στον ρόλο του «θεραπευτή», πραγματοποιώντας ένα άτυπο προσωπικό πείραμα. Περιγράφοντας την εμπειρία της σε άρθρο της στο Psychology Today, αναγνωρίζει ότι ορισμένες απαντήσεις ήταν εντυπωσιακά καλές. Άλλες, ωστόσο, θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη σχέση για την οποία ζητούσε συμβουλές.

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Μαρία Κοτοπούλη
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