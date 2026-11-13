Μια ψυχοθεραπεύτρια δοκίμασε να κάνει ψυχοθεραπεία με Τεχνητή Νοημοσύνη – 5 πράγματα που θέλει να γνωρίζουμε

Μια ψυχοθεραπεύτρια χρησιμοποίησε την Τεχνητή Νοημοσύνη για να διαχειριστεί ένα προσωπικό πρόβλημα επικοινωνίας και διαπίστωσε ότι οι απαντήσεις που έλαβε, παρότι καθησυχαστικές, δεν ήταν πάντα χρήσιμες - Πέντε συμβουλές για ασφαλέστερη χρήση