Εμμηνόπαυση: Ποια ευρωπαϊκή χώρα καθιερώνει αναρρωτική άδεια με αποδοχές – Το μεγάλο κενό στην Ελλάδα

Από την 1η Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενες στην Ισπανία θα μπορούν να λαμβάνουν ειδική άδεια όταν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι προβλέπεται για την οικονομική αποζημίωση