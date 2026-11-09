Εμμηνόπαυση: Ποια ευρωπαϊκή χώρα καθιερώνει αναρρωτική άδεια με αποδοχές – Το μεγάλο κενό στην Ελλάδα
Εμμηνόπαυση: Ποια ευρωπαϊκή χώρα καθιερώνει αναρρωτική άδεια με αποδοχές – Το μεγάλο κενό στην Ελλάδα
Από την 1η Δεκεμβρίου, οι εργαζόμενες στην Ισπανία θα μπορούν να λαμβάνουν ειδική άδεια όταν τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης δεν τους επιτρέπουν να εργαστούν – Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τι προβλέπεται για την οικονομική αποζημίωση
Η εμμηνόπαυση μπαίνει πλέον και στην εργατική νομοθεσία. Εξάψεις που δυσκολεύουν την καθημερινότητα, διαταραχές ύπνου, έντονη κόπωση και προβλήματα συγκέντρωσης δεν θα αντιμετωπίζονται απλώς ως προσωπική υπόθεση των εργαζόμενων γυναικών. Η Ισπανία προχωρά στη θεσμοθέτηση ειδικής αναρρωτικής άδειας με αποδοχές για γυναίκες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και τα οποία συνδέονται με την εμμηνόπαυση, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιπτώσεις της στην επαγγελματική ζωή.
Το νέο μέτρο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2026 και αφορά γυναίκες που εργάζονται και υπάγονται στο ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η σχετική μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από την ισπανική κυβέρνηση στις 20 Οκτωβρίου, διευρύνοντας την κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε μία περίοδο της ζωής τους που συχνά συνοδεύεται από σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το νέο μέτρο τίθεται σε εφαρμογή την 1η Δεκεμβρίου 2026 και αφορά γυναίκες που εργάζονται και υπάγονται στο ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η σχετική μεταρρύθμιση εγκρίθηκε από την ισπανική κυβέρνηση στις 20 Οκτωβρίου, διευρύνοντας την κοινωνική προστασία των εργαζομένων σε μία περίοδο της ζωής τους που συχνά συνοδεύεται από σωματικές και ψυχολογικές δυσκολίες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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