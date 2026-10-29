Είναι αλήθεια ότι το τρέξιμο «καταστρέφει» τα γόνατα; Και μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να τρέχουμε;
YGEIAMOU.GR
Γόνατα Τρέξιμο Αρθρώσεις

Είναι αλήθεια ότι το τρέξιμο «καταστρέφει» τα γόνατα; Και μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να τρέχουμε;

Οι αρθρώσεις προσαρμόζονται στην άσκηση, αλλά χρειάζονται χρόνο - Ο ειδικός εξηγεί τι γνωρίζουμε για τις αντοχές του χόνδρου και πώς μπορούμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο τραυματισμού

Είναι αλήθεια ότι το τρέξιμο «καταστρέφει» τα γόνατα; Και μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να τρέχουμε;
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Το τρέξιμο επιβαρύνει τα γόνατα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι τα καταστρέφει. Παρότι σε κάθε διασκελισμό οι αρθρώσεις δέχονται σημαντικά φορτία, η αντίληψη ότι φθείρονται αναπόφευκτα με τα χιλιόμετρα δεν επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα.

Όπως εξηγεί σε άρθρο του στο The Conversation ο Δρ. Hunter Bennett, λέκτορας Επιστήμης της Άσκησης στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, το σώμα προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κίνησης. Το ζητούμενο είναι να του δίνουμε τον χρόνο και τις συνθήκες για να το κάνει.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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