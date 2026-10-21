Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί την οστική υγεία – Τι δείχνει νέα έρευνα για την αύξηση της οστικής πυκνότητας
Οστεοπόρωση: Η σιωπηλή νόσος που απειλεί την οστική υγεία – Τι δείχνει νέα έρευνα για την αύξηση της οστικής πυκνότητας
Περίπου 685.000 περιστατικά οστεοπόρωσης και 100.000 κατάγματα καταγράφονται στην Ελλάδα – Τι έδειξε επιστημονική μελέτη για τη στοχευμένη οστεογονική φόρτιση
Η οστεοπόρωση είναι μια «σιωπηλή» χρόνια νόσος, που μπορεί να εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα μέχρι να εκδηλωθεί με ένα κάταγμα, συχνά με σοβαρές συνέπειες για την κινητικότητα, την αυτονομία και την ποιότητα ζωής. Με περίπου 685.000 περιστατικά οστεοπόρωσης και 100.000 κατάγματα στην Ελλάδα, το φορτίο της νόσου αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης αναγνώρισης του κινδύνου, αλλά και την ανάγκη αναζήτησης συμπληρωματικών τρόπων υποστήριξης της οστικής υγείας.
Σε αυτό το πλαίσιο, επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) και διερεύνησε την επίδραση της στοχευμένης οστεογονικής φόρτισης στην οστική πυκνότητα και στη μικροαρχιτεκτονική των οστών (Δείκτης δοκιδώδους μικροαρχιτεκτονικής των οστών, ΤΒS). Ο δείκτης TBS παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για την εσωτερική δομή του οστού και μπορεί να συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση της οστικής υγείας, πέρα από τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η μελέτη εξέτασε τη μέθοδο OsteoStrong®, η οποία συνδυάζει τεχνολογία και μηχανική φόρτιση στα οστά και στους μύες.
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Σε αυτό το πλαίσιο, επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα μελέτης που δημοσιεύθηκε στο διεθνές περιοδικό Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM) και διερεύνησε την επίδραση της στοχευμένης οστεογονικής φόρτισης στην οστική πυκνότητα και στη μικροαρχιτεκτονική των οστών (Δείκτης δοκιδώδους μικροαρχιτεκτονικής των οστών, ΤΒS). Ο δείκτης TBS παρέχει συμπληρωματικές πληροφορίες για την εσωτερική δομή του οστού και μπορεί να συμβάλει στην πληρέστερη αξιολόγηση της οστικής υγείας, πέρα από τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η μελέτη εξέτασε τη μέθοδο OsteoStrong®, η οποία συνδυάζει τεχνολογία και μηχανική φόρτιση στα οστά και στους μύες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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