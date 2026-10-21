Κορίνα Πατέλη-Bell: Ένας στους τρεις δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της FairLife L.C.C., κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, μίλησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους - «Κλειδί» η ενημέρωση και οι επαρκείς υποδομές