Κορίνα Πατέλη-Bell: Ένας στους τρεις δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα
Κορίνα Πατέλη-Bell: Ένας στους τρεις δεν γνωρίζει ότι βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα
Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος της FairLife L.C.C., κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, μίλησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης και την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους - «Κλειδί» η ενημέρωση και οι επαρκείς υποδομές
Την ανάγκη ο προσυμπτωματικός έλεγχος για τον καρκίνο του πνεύμονα να συνοδεύεται από ενημέρωση, επαρκείς υποδομές και καθοδήγηση του ασθενούς μέσα στο σύστημα υγείας ανέδειξε η κυρία Κορίνα Πατέλη-Bell, Ιδρύτρια, Πρόεδρος και Διαχειρίστρια της FairLife L.C.C., στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Καρκίνος του πνεύμονα: Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης – Η πρόληψη που σώζει».
Με αφετηρία την ασθένεια του συζύγου της, Σάιμον, και την εμπειρία της οργάνωσης από δράσεις ελέγχου και υποστήριξης, υπογράμμισε ότι η εξέταση αποτελεί μόνο την αρχή. Η έγκαιρη αξιολόγηση των ευρημάτων και η πρόσβαση στα επόμενα βήματα της φροντίδας είναι εξίσου κομβικές. «Παίρνουμε τον ασθενή και τον οδηγούμε μέσα στο σύστημα», σημείωσε η κυρία Πατέλη-Bell.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με αφετηρία την ασθένεια του συζύγου της, Σάιμον, και την εμπειρία της οργάνωσης από δράσεις ελέγχου και υποστήριξης, υπογράμμισε ότι η εξέταση αποτελεί μόνο την αρχή. Η έγκαιρη αξιολόγηση των ευρημάτων και η πρόσβαση στα επόμενα βήματα της φροντίδας είναι εξίσου κομβικές. «Παίρνουμε τον ασθενή και τον οδηγούμε μέσα στο σύστημα», σημείωσε η κυρία Πατέλη-Bell.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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