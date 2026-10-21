Γιώργος Καπετανάκης: Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα δεν πρέπει να χάνονται μέσα στο μονοπάτι της φροντίδας
Γιώργος Καπετανάκης: Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα δεν πρέπει να χάνονται μέσα στο μονοπάτι της φροντίδας
Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κ. Γιώργος Καπετανάκης, μίλησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr για την ανάγκη οργανωμένης πρόσβασης στον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και τη συνέχεια της φροντίδας μέσα στο σύστημα υγείας
Ποιος θα εντοπίσει τους πολίτες που χρειάζονται προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του πνεύμονα και ποιος θα τους καθοδηγήσει εάν προκύψει κάποιο εύρημα; Αυτά τα πρακτικά ερωτήματα έθεσε, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιώργος Καπετανάκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr με θέμα «Καρκίνος του πνεύμονα: Η αξία της έγκαιρης διάγνωσης – Η πρόληψη που σώζει».
Για τον ίδιο, το κενό βρίσκεται στον συντονισμό: η ενημέρωση, η πρόσβαση στις εξετάσεις και η συνέχεια της φροντίδας πρέπει να λειτουργούν ως μέρη ενός οργανωμένου συστήματος, χωρίς ο ασθενής να αναλαμβάνει μόνος του την διαχείριση της θεραπείας του. «Και για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο», υπογράμμισε ο κ. Καπετανάκης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για τον ίδιο, το κενό βρίσκεται στον συντονισμό: η ενημέρωση, η πρόσβαση στις εξετάσεις και η συνέχεια της φροντίδας πρέπει να λειτουργούν ως μέρη ενός οργανωμένου συστήματος, χωρίς ο ασθενής να αναλαμβάνει μόνος του την διαχείριση της θεραπείας του. «Και για να γίνει αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από τον άνθρωπο», υπογράμμισε ο κ. Καπετανάκης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα