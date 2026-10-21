Γιώργος Καπετανάκης: Οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα δεν πρέπει να χάνονται μέσα στο μονοπάτι της φροντίδας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, κ. Γιώργος Καπετανάκης, μίλησε στο Στρογγυλό Τραπέζι του ygeiamou.gr για την ανάγκη οργανωμένης πρόσβασης στον προσυμπτωματικό έλεγχο, τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και τη συνέχεια της φροντίδας μέσα στο σύστημα υγείας