Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ύποπτα για «αθόρυβα» εγκεφαλικά – Τι δείχνουν οι μαγνητικές τομογραφίες

Μελέτη σε σχεδόν 9.000 άτομα συνδέει την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με αγγειακές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και διαταραχών μνήμης - Σε ποιους ήταν ισχυρότερη η συσχέτιση