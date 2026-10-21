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Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ύποπτα για «αθόρυβα» εγκεφαλικά – Τι δείχνουν οι μαγνητικές τομογραφίες
YGEIAMOU.GR
Αλλοιώσεις Εγκεφαλικό επεισόδιο Εγκέφαλος Επεξεργασμένα τρόφιμα Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ύποπτα για «αθόρυβα» εγκεφαλικά – Τι δείχνουν οι μαγνητικές τομογραφίες

Μελέτη σε σχεδόν 9.000 άτομα συνδέει την υψηλότερη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με αγγειακές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο και αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και διαταραχών μνήμης - Σε ποιους ήταν ισχυρότερη η συσχέτιση

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα ύποπτα για «αθόρυβα» εγκεφαλικά – Τι δείχνουν οι μαγνητικές τομογραφίες
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Συσκευασμένα σνακ, ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού, αναψυκτικά και στιγμιαία noodles κατοχυρώνουν συχνά τη θέση τους σε μια καθημερινότητα με περιορισμένο χρόνο για την προετοιμασία φαγητού. Όμως, νέα καναδική μελέτη συνδέει την υψηλή κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων με «σιωπηλές» αγγειακές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο που μπορεί να αυξήσουν τις περιπτώσεις εγκεφαλικού επεισοδίου και διαταραχών μνήμης.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open και παρουσιάζεται στο Medical Xpress, συμπεριέλαβε 8.783 ανθρώπους ηλικίας 35 έως 69 ετών, χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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