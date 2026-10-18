Ζητάτε συγγνώμη για όλα; Τι κρύβεται πίσω από τη συνήθεια – 3 βήματα για περισσότερη αυτοπεποίθηση
Ζητάτε συγγνώμη για όλα; Τι κρύβεται πίσω από τη συνήθεια – 3 βήματα για περισσότερη αυτοπεποίθηση
Η ψυχολόγος εξηγεί πώς η συναισθηματική παραμέληση δυσκολεύει τη διεκδίκηση των αναγκών μας - Τρία μικρά βήματα για να αντιμετωπίσουμε την ανασφάλεια
Ζητάτε συγγνώμη όταν χρειάζεστε βοήθεια, υποβαθμίζετε τις επιτυχίες σας ή σωπαίνετε ενώ έχετε κάτι να πείτε; Σύμφωνα με την ψυχολόγο Jonice Webb, τέτοιες αντιδράσεις μπορεί να συνδέονται με μια πεποίθηση που διαμορφώθηκε στην παιδική ηλικία, χωρίς να ειπωθεί ποτέ ευθέως: ότι τα συναισθήματα και οι ανάγκες σας δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία.
Σε άρθρο της στο Psychology Today, η ειδικός εξετάζει γιατί ορισμένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν μεν την αξία τους αλλά δυσκολεύονται να την αισθανθούν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παιδική συναισθηματική παραμέληση, δηλαδή όταν οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού.
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Σε άρθρο της στο Psychology Today, η ειδικός εξετάζει γιατί ορισμένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν μεν την αξία τους αλλά δυσκολεύονται να την αισθανθούν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η παιδική συναισθηματική παραμέληση, δηλαδή όταν οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται ή δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στον συναισθηματικό κόσμο του παιδιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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