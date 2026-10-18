Μία στις δυο γυναίκες στην εμμηνόπαυση ταλαιπωρείται με χρόνιους πόνους

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ) αναδεικνύει την ανάγκη οι γυναίκες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους