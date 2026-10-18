Μία στις δυο γυναίκες στην εμμηνόπαυση ταλαιπωρείται με χρόνιους πόνους
Μία στις δυο γυναίκες στην εμμηνόπαυση ταλαιπωρείται με χρόνιους πόνους
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ) αναδεικνύει την ανάγκη οι γυναίκες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους
Περίπου μία στις δύο γυναίκες στη μέση ηλικία βιώνει χρόνιο πόνο, σύμφωνα με τη νέα επιστημονική ανασκόπηση της International Menopause Society (IMS). Παρότι μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο, την εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες, ο πόνος συχνά παραμένει ανεπαρκώς αναγνωρισμένος και αντιμετωπίσιμος. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης, στις 18 Οκτωβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης (ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ) αναδεικνύει την ανάγκη οι γυναίκες να αναγνωρίζουν τα συμπτώματά τους και να έχουν πρόσβαση σε φροντίδα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.
Το φετινό μήνυμα, «Χρόνιος πόνος στη μέση ηλικία – Από την αναγνώριση στην τεκμηριωμένη φροντίδα», θέτει μια σαφή προτεραιότητα: ο πόνος να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, οι αιτίες του να διερευνώνται και η αντιμετώπισή του να βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα. Η συχνότητά του δεν σημαίνει ότι αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της εμμηνόπαυσης ή ότι οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το φετινό μήνυμα, «Χρόνιος πόνος στη μέση ηλικία – Από την αναγνώριση στην τεκμηριωμένη φροντίδα», θέτει μια σαφή προτεραιότητα: ο πόνος να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, οι αιτίες του να διερευνώνται και η αντιμετώπισή του να βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα. Η συχνότητά του δεν σημαίνει ότι αποτελεί αναπόφευκτο μέρος της εμμηνόπαυσης ή ότι οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να ζουν με αυτόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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