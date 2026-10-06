Ο μικροσκοπικός μωβ καρπός που μας φτιάχνει τη διάθεση – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
Ο μικροσκοπικός μωβ καρπός που μας φτιάχνει τη διάθεση – Ποιοι ωφελούνται περισσότερο
Η καθημερινή κατανάλωση μύρτιλων άφησε ένα ενδιαφέρον «αποτύπωμα» στο μικροβίωμα ηλικιωμένων με ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα
Ερευνητές από το Hebrew SeniorLife και την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ διαπίστωσαν ότι η καθημερινή κατανάλωση σκόνης μύρτιλων επί 3 μήνες μετέβαλε 6 ομάδες γονιδίων του εντερικού μικροβιώματος. Μία απ’ αυτές ενδέχεται να συνδέεται με την παραγωγή του GABA, ενός νευροδιαβιβαστή που συμμετέχει στη ρύθμιση της δραστηριότητας του νευρικού συστήματος. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο The Journal of Nutrition, Health and Aging, προσθέτουν ένα ακόμη κομμάτι στο υπό διερεύνηση «παζλ» που συνδέει διατροφή, μικροβίωμα και ψυχική υγεία.
Γιατί μύρτιλα;
Τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι συχνά στην τρίτη ηλικία: Υπολογίζεται ότι το 8%-16% των ηλικιωμένων εμφανίζει κλινικά σημαντικά συμπτώματα, ενώ οι ηπιότερες μορφές είναι ακόμη συχνότερες. Το ενδιαφέρον των επιστημόνων στρέφεται τα τελευταία χρόνια και στο μικροβίωμα του εντέρου. Τα τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών του πεπτικού συστήματος παράγουν ή μεταβάλλουν ουσίες που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το νευρικό σύστημα. Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ανθοκυανίνες, συστατικά που αλληλεπιδρούν με τα εντερικά βακτήρια.
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Γιατί μύρτιλα;
Τα καταθλιπτικά συμπτώματα είναι συχνά στην τρίτη ηλικία: Υπολογίζεται ότι το 8%-16% των ηλικιωμένων εμφανίζει κλινικά σημαντικά συμπτώματα, ενώ οι ηπιότερες μορφές είναι ακόμη συχνότερες. Το ενδιαφέρον των επιστημόνων στρέφεται τα τελευταία χρόνια και στο μικροβίωμα του εντέρου. Τα τρισεκατομμύρια μικροοργανισμών του πεπτικού συστήματος παράγουν ή μεταβάλλουν ουσίες που μπορούν να αλληλεπιδράσουν με το νευρικό σύστημα. Τα μύρτιλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και ανθοκυανίνες, συστατικά που αλληλεπιδρούν με τα εντερικά βακτήρια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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