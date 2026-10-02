Μπήκε κάτι στο μάτι σας; Τι να κάνετε (και τι όχι) σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους
YGEIAMOU.GR
Όραση Μάτια

Μπήκε κάτι στο μάτι σας; Τι να κάνετε (και τι όχι) σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους

Μια βλεφαρίδα, λίγη σκόνη ή ένας φακός επαφής μπορεί να προκαλέσουν έντονη ενόχληση. Οι ειδικοί εξηγούν πότε αρκεί ένα απλό ξέπλυμα και πότε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια

Μπήκε κάτι στο μάτι σας; Τι να κάνετε (και τι όχι) σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα ξένο σώμα στο μάτι μπορεί να προκαλέσει από μια ενοχλητική αίσθηση μέχρι οξύ πόνο, δακρύρροια, θολή όραση ή έντονη ευαισθησία στο φως. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο το ίδιο το αντικείμενο. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να το απομακρύνουμε.

Όπως εξηγούν οφθαλμίατροι στον Guardian, μια λάθος κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε εκδορά του κερατοειδούς, φλεγμονή, λοίμωξη ή ακόμη και ουλές που θέτουν σε κίνδυνο την όραση.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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