Μπήκε κάτι στο μάτι σας; Τι να κάνετε (και τι όχι) σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους
Μπήκε κάτι στο μάτι σας; Τι να κάνετε (και τι όχι) σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους
Μια βλεφαρίδα, λίγη σκόνη ή ένας φακός επαφής μπορεί να προκαλέσουν έντονη ενόχληση. Οι ειδικοί εξηγούν πότε αρκεί ένα απλό ξέπλυμα και πότε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια
Ένα ξένο σώμα στο μάτι μπορεί να προκαλέσει από μια ενοχλητική αίσθηση μέχρι οξύ πόνο, δακρύρροια, θολή όραση ή έντονη ευαισθησία στο φως. Το ζήτημα, όμως, δεν είναι μόνο το ίδιο το αντικείμενο. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούμε να το απομακρύνουμε.
Όπως εξηγούν οφθαλμίατροι στον Guardian, μια λάθος κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε εκδορά του κερατοειδούς, φλεγμονή, λοίμωξη ή ακόμη και ουλές που θέτουν σε κίνδυνο την όραση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως εξηγούν οφθαλμίατροι στον Guardian, μια λάθος κίνηση μπορεί να οδηγήσει σε εκδορά του κερατοειδούς, φλεγμονή, λοίμωξη ή ακόμη και ουλές που θέτουν σε κίνδυνο την όραση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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