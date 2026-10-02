Τεχνητή Νοημοσύνη: Σύμμαχος ή «εχθρός» στη διάγνωση καρδιαγγειακών νόσων;
Τεχνητή Νοημοσύνη: Σύμμαχος ή «εχθρός» στη διάγνωση καρδιαγγειακών νόσων;
Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε πολύτιμο εργαλείο της Ιατρικής, προσφέροντας ταχύτερη διάγνωση και υποστήριξη του ιατρικού έργου. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κλινική εξέταση και κρίση του γιατρού
* Γράφει ο κ. Φώτιος Πατσουράκος, Καρδιολόγος-Αρχίατρος ε.α., Πρόεδρος Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, Γενικός Γραμματέας Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
Η ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκινάει από το 1943 και φτάνει με τεράστια εξέλιξη στις μέρες μας που έχει γίνει αναπόσπαστο μέλος της καθημερινής πραγματικότητας. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει χρήση με την εφαρμογή που έχει στο κινητό του ακόμα και για ερωτήσεις ιατρικού χαρακτήρα.
Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο να έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και να έχουν στα χέρια τους διάγνωση για το πρόβλημα που έχουν και την θεραπεία και φυσικά ο ιατρός να καλείται να κάνει τον συνταγογράφο. Το ερώτημα είναι τι ρόλο καλείται να παίξει τότε ο ιατρός όταν έχουν διαπιστωθεί πλείστα λάθη σε αυτά που δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και φυσικά ο ιατρός θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα και πειθώ να εξηγήσει στον ασθενή, ότι άλλο είναι να σε εξετάζει ο ιατρός που θα κάνει και ιατρικές πράξεις που δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέσω αυτών θα βγάλει την διάγνωση και θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ιστορία της Τεχνητής Νοημοσύνης ξεκινάει από το 1943 και φτάνει με τεράστια εξέλιξη στις μέρες μας που έχει γίνει αναπόσπαστο μέλος της καθημερινής πραγματικότητας. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει χρήση με την εφαρμογή που έχει στο κινητό του ακόμα και για ερωτήσεις ιατρικού χαρακτήρα.
Είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο να έρχονται ασθενείς στο ιατρείο και να έχουν στα χέρια τους διάγνωση για το πρόβλημα που έχουν και την θεραπεία και φυσικά ο ιατρός να καλείται να κάνει τον συνταγογράφο. Το ερώτημα είναι τι ρόλο καλείται να παίξει τότε ο ιατρός όταν έχουν διαπιστωθεί πλείστα λάθη σε αυτά που δίνει η Τεχνητή Νοημοσύνη και φυσικά ο ιατρός θα πρέπει να έχει την ετοιμότητα και πειθώ να εξηγήσει στον ασθενή, ότι άλλο είναι να σε εξετάζει ο ιατρός που θα κάνει και ιατρικές πράξεις που δεν μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη και μέσω αυτών θα βγάλει την διάγνωση και θεραπεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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