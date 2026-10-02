Τεχνητή Νοημοσύνη: Σύμμαχος ή «εχθρός» στη διάγνωση καρδιαγγειακών νόσων;

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται σε πολύτιμο εργαλείο της Ιατρικής, προσφέροντας ταχύτερη διάγνωση και υποστήριξη του ιατρικού έργου. Ωστόσο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κλινική εξέταση και κρίση του γιατρού