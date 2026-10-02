Στο ψηφιακό «μάτι» του medwatch μπαίνουν ακόμη οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία διαιτολόγων και ψυχολόγων
YGEIAMOU.GR
Medwatch Έλεγχοι Υπουργείο Υγείας

Στο ψηφιακό «μάτι» του medwatch μπαίνουν ακόμη οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία διαιτολόγων και ψυχολόγων

Το medWatch επεκτείνεται σε νέες ειδικότητες υγείας, όπως οδοντίατροι, φυσικοθεραπευτές, διαιτολόγοι και ψυχολόγοι, με στόχο την ευρύτερη εποπτεία της διαδικτυακής τους παρουσίας

Στο ψηφιακό «μάτι» του medwatch μπαίνουν ακόμη οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία διαιτολόγων και ψυχολόγων
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Σε δεύτερη φάση ανάπτυξης θα περάσει το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας της διαδικτυακής παρουσίας επαγγελματιών και δομών Υγείας, medwatch, καθώς σχεδιάζεται η επέκτασή του πέρα από τα ιατρεία και τις δομές που είναι καταχωρισμένες στα μητρώα των Ιατρικών Συλλόγων.

Το επόμενο βήμα αφορά την ένταξη νέων κατηγοριών επαγγελματιών Υγείας, με την οδοντιατρική να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του ψηφιακού συστήματος στο Υπουργείο Υγείας προχθές, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με οδοντιατρικούς συλλόγους, φυσικοθεραπευτές και διαιτολόγους, ώστε οι αντίστοιχοι επαγγελματικοί κλάδοι να μπορούν να ενταχθούν στο σύστημα. Επιπλέον, ανάλογη ένταξη αναμένεται και για τους ψυχολόγους, για τους οποίους, όμως, απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης