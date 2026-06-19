Συστατικό από το φυτό τζοτζόμπα μπλοκάρει την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων
YGEIAMOU.GR
Καρκίνος Λευχαιμία Φυτό

Συστατικό από το φυτό τζοτζόμπα μπλοκάρει την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων

Πρώιμη μελέτη εντόπισε έναν μηχανισμό που στερεί «καύσιμα» από τα καρκινικά κύτταρα αιματολογικών καρκίνων – Τι διευκρινίζουν οι ερευνητές

Συστατικό από το φυτό τζοτζόμπα μπλοκάρει την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων
ygeiamou.gr team
Σε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έφτασαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γκουέλφ στο Οντάριο του Καναδά. Στην προσπάθειά τους να βρουν τρόπους να κόψουν την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων μιας αιματολογικής κακοήθειας όπως η οξεία μυελογενής λευχαιμία οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα συστατικό του φυτού τζοτζόμπα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Blood, έδειξε ότι τα καρκινικά κύτταρα της λευχαιμίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Σε αντίθεση με τα υγιή, τα οποία μπορούν να αξιοποιούν διαφορετικές πηγές, όπως λίπη ή σάκχαρα, τα καρκινικά είναι λιγότερο ευέλικτα και βασίζονται στην αποδόμηση ενός συγκεκριμένου τύπου λίπους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης