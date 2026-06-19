Συστατικό από το φυτό τζοτζόμπα μπλοκάρει την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων
Συστατικό από το φυτό τζοτζόμπα μπλοκάρει την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων
Πρώιμη μελέτη εντόπισε έναν μηχανισμό που στερεί «καύσιμα» από τα καρκινικά κύτταρα αιματολογικών καρκίνων – Τι διευκρινίζουν οι ερευνητές
Σε μια ενδιαφέρουσα ανακάλυψη έφτασαν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γκουέλφ στο Οντάριο του Καναδά. Στην προσπάθειά τους να βρουν τρόπους να κόψουν την «τροφοδοσία» των καρκινικών κυττάρων μιας αιματολογικής κακοήθειας όπως η οξεία μυελογενής λευχαιμία οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένα συστατικό του φυτού τζοτζόμπα μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών θεραπειών
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Blood, έδειξε ότι τα καρκινικά κύτταρα της λευχαιμίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Σε αντίθεση με τα υγιή, τα οποία μπορούν να αξιοποιούν διαφορετικές πηγές, όπως λίπη ή σάκχαρα, τα καρκινικά είναι λιγότερο ευέλικτα και βασίζονται στην αποδόμηση ενός συγκεκριμένου τύπου λίπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Blood, έδειξε ότι τα καρκινικά κύτταρα της λευχαιμίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από έναν συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής ενέργειας. Σε αντίθεση με τα υγιή, τα οποία μπορούν να αξιοποιούν διαφορετικές πηγές, όπως λίπη ή σάκχαρα, τα καρκινικά είναι λιγότερο ευέλικτα και βασίζονται στην αποδόμηση ενός συγκεκριμένου τύπου λίπους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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