Καρκίνος πνεύμονα: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές – Ποια εξέταση μειώνει τη θνησιμότητα
Γιατί ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα χρειάζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα Πρόλαμβάνω, σύμφωνα με τον κ. Εμμανουήλ Σαλούστρο Πρόεδρο της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
*Γράφει ο κ. Εμμανουήλ Σαλούστρος, Παθολόγος-Ογκολόγος, Αν. Καθηγητής Ογκολογίας στο Τμήμα Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρος της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις δημόσιας υγείας στη χώρα μας, με περίπου 8.500–9.000 νέες περιπτώσεις να καταγράφονται ετησίως. Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική πρόοδος στη θεραπεία είναι εντυπωσιακή, από την ανοσοθεραπεία έως τις εξατομικευμένες στοχευμένες θεραπείες. Ωστόσο, η πραγματική διαφορά στην έκβαση της νόσου εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο νωρίς θα τεθεί η διάγνωση.
Ως παθολόγος-ογκολόγος, αλλά και ως Πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), θεωρώ ότι η δημόσια συζήτηση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του πνεύμονα είναι περισσότερο επίκαιρη από ποτέ. Η επιστημονική γνώση υπάρχει. Το ερώτημα είναι αν θα την αξιοποιήσουμε οργανωμένα.
