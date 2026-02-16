Καρκίνος πνεύμονα: Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές – Ποια εξέταση μειώνει τη θνησιμότητα

Γιατί ο οργανωμένος προσυμπτωματικός έλεγχος για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του πνεύμονα χρειάζεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα Πρόλαμβάνω, σύμφωνα με τον κ. Εμμανουήλ Σαλούστρο Πρόεδρο της Εταιρίας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)