Πώς η εκπλήρωση μιας ευχής αλλάζει τη ζωή των παιδιών με σοβαρές ασθένειες

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) παρουσίασε για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της διεθνούς μελέτης «Prevalence & Incidence Research» καθώς και τη «Θεωρία της Αλλαγής» (Global Theory of Change), που σχετίζονται με τον αριθμό των περιστατικών σοβαρών ασθενειών των παιδιών στην Ελλάδα, καθώς και την θετική επιρροή της εκπλήρωσης της ευχής στην πορεία της θεραπείας τους.Στην παρουσίαση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Υγείας, κ. Μάριος Θεμιστοκλέους, καθώς και η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ), κ. Σοφία Πολυχρονοπούλου. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες από το Research For Impact (RFI), με έδρα τη Σιγκαπούρη, σε συνεργασία με το Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον, το οποίο αναλύει παγκόσμια δεδομένα στον τομέα της υγείας και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ασθενειών. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων Global Burden of Disease (GBD) για τη δημιουργία προφίλ παιδιατρικών ασθενειών ανά χώρα και ανά περίπτωση.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr