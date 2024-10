Από την fashion therapy στη σκοτεινή πλευρά της μόδας σήμερα – Ο αντίκτυπος στην υγεία του ανθρώπου και του πλανήτη

Το θέμα «Superfine: Tailoring Black Style» για το Met Gala 2025, την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης στη Νέα Υόρκη -και σημαντικότερο event μόδας- εμπνέεται από τη μαύρη κουλτούρα και τη διαχρονική συμβολή της στη μόδα, όπως αποτυπώνεται στις σελίδες του βιβλίου «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity» της Monica Miller, καθηγήτριας αφροαμερικανικών σπουδών στο Barnard College, για το οποίο τιμήθηκε με το βραβείο William Sanders Scarborough Prize για την εξαιρετική επιστημονική μελέτη της αφροαμερικανικής λογοτεχνίας και κουλτούρας.Παρότι πρόκειται για μια πολιτισμική στην ουσία της ανάλυση, το βιβλίο αγγίζει θεματικές όπως η ταυτότητα, η ψυχική υγεία και η κοινωνική ψυχολογία, αναδεικνύοντας τον τρόπο που οι μαύροι άνδρες χρησιμοποιούν τη μόδα (black dandyism, μαύρος δανδισμός) για να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους και να αυτοπροσδιοριστούν σε κοινωνίες που τους περιθωριοποιούν.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr