Ποιοι ασθενείς πονούν πολύ, αλλά στα επείγοντα καθυστερούν έως και 30′ να τους δώσουν σημασία

Μια πρόσφατη μελέτη αποκάλυψε μια ανησυχητική ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στη διαχείριση του πόνου. Ειδικότερα, ο πόνος υποθεραπεύεται συχνότερα στις γυναίκες, σε σύγκριση με τους άντρες. Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences και ανέλυσε ιατρικά αρχεία τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από το Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι οι γυναίκες ασθενείς έχουν σταθερά λιγότερες πιθανότητες να λάβουν φαρμακευτική αγωγή για τον πόνο σε σχέση με τους άνδρες, ακόμη και όταν παρουσιάζουν πανομοιότυπα συμπτώματα.Ένας από τους συγγραφείς της μελέτης τονίζει ότι αυτή η ελλιπής θεραπεία «θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της υγείας των γυναικών, οδηγώντας ενδεχομένως σε παρατεταμένους χρόνους ανάρρωσης, αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών ή στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων πόνου».Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr