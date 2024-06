ΟΚΑΝΑ-Χώροι Εποπτευόμενης Χρήσης: 357 ζωές έχουν σωθεί στην Αθήνα

Την Τρίτη 4/6 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διήμερη Τεχνική Συνάντηση των Χώρων Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) της Ευρώπης στην Αθήνα, η οποία συνδιοργανώθηκε από το European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), το Correlation European Harm Reduction Network (CEHRN), το European Network of Drug Consumption Rooms (ENDCR) και τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).Στην Τεχνική Συνάντηση συμμετείχαν περισσότεροι από 40 επαγγελματίες Μείωσης της Βλάβης από τουλάχιστον 15 χώρες, παρουσιάζοντας τον τρόπο λειτουργίας των ΧΕΧ τους, τη φιλοσοφία τους στη Μείωση της Βλάβης, αλλά και τα οφέλη που απορρέουν τόσο για τους ωφελούμενους, όσο και για την ίδια την κοινωνία.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr