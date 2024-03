Τα επίπεδα υγρασίας που «θρέφουν» τους ιούς – Κλειδί ο σωστός εξαερισμός

Στην πανδημία παγκοσμίως τονίστηκε η σημασία του εξαερισμού των εσωτερικών χώρων, με απώτερο σκοπό την πρόληψη της διασποράς του κορωνοϊού, και ειδικότερα σε δημόσιους χώρους, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία και σχολεία. Αυτή η πρακτική, όμως, θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει και τα αντίθετα αποτελέσματα, σύμφωνα με νεότερη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, διαπιστώθηκε ότι ο εξαερισμός μειώνει την παρουσία φυσικών απολυμαντικών ενώσεων που βρίσκονται στα μικροσταγονίδια του αέρα, λόγω της μείωσης του ποσοστού της υγρασίας. Έτσι, όμως, θα μπορούσαν να αντισταθμιστούν οι παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία, που στόχο έχουν την πρόληψη της μετάδοσης των αναπνευστικών ασθενειών, όπως ο κορωνοϊός ή η γρίπη.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr