Ένα βήμα πριν από μια διατροφική «επανάσταση» φαίνεται πως βρίσκονται Ιταλοί ερευνητές, καθώς καλλιέργησαν με επιτυχία λαχανικά με συγκεκριμένο διατροφικό προφίλ, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων διατροφικών αναγκών. Τα αποτελέσματά τους παρουσιάζονται σε σχετική δημοσίευση στο Journal of the Science of Food and Agriculture.



Αφορμή για την προσπάθεια αυτή αποτέλεσε το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εξατομικευμένη διατροφή. Τη διεκπεραίωση της δοκιμής ανέλαβε μια επιστημονική ομάδα με επικεφαλής τους Massimiliano D’Imperio και Francesco Serio από το Ινστιτούτο Επιστημών Παραγωγής Τροφίμων (ISPA) του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (CNR) και τον Massimiliano Renna, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι Aldo Moro.



«Η βιοενίσχυση των λαχανικών χωρίς τη χρήση του εδάφους άνοιξε την πόρτα στη δυνατότητα προσαρμογής της παραγωγής λαχανικών σε συγκεκριμένες διατροφικές απαιτήσεις», εξηγεί ο δρ. Renna.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr