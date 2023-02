Διαβήτης τύπου 1: Δίκοπο μαχαίρι η χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων – Ενημερωθείτε

Κλείσιμο

Σημαντικά οφέλη αλλά και κινδύνους ενέχει η χρήση φαρμάκων «εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων» (off label) από άτομα με, προειδοποιούν ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τέξας Southwestern (UT Southwestern) μέσα από την πρόσφατη μελέτη τους που δημοσιεύεται στο Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Πρακτικά η χορήγηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων σημαίνει τη χορήγηση ενος φαρμάκου σε κάποιον ασθενή για μια πάθηση ή σύμπτωμα, που δεν έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της χώρας – στη δική μας περίπτωση από τον ΕΟΦ. Ενδέχεται ένα φάρμακο να χορηγείται με συγκεκριμένη ένδειξη στις ΗΠΑ λόγου χάρη, αλλά να μην έχει εγκριθεί για τον ίδιο λόγο και στην Ευρώπη – στην περίπτωση αυτή η συνταγογράφησή του στην Ελλάδα για παράδειγμα θα είναι off label. Τα ευρήματα της νέας έρευνας, σημειώνουν οι επιστήμονες, φέρνουν στο φως την πραγματική εικόνα από μια πολύ συνηθισμένη πρακτική που ακολουθείται και στη χώρα μας.Οι ενέσεις ινσουλίνης αποτελούν μονόδρομο για τη ρύθμιση του διαβήτη τύπου 1, καθώς βασικό χαρακτηριστικό της αυτοάνοσης νόσου είναι η καταστροφή των παγκρεατικών κυττάρων που παράγουν την ορμόνη. Χωρίς ινσουλίνη, τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα αυξάνονται ραγδαία και οδηγούν σε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα όπως διαβητικό κώμα, τύφλωση, νευροπάθεια και, μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση που οφείλεται στην υπερπαραγωγή κετονών (οξέα) στο αίμα και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.Διαβάστε περισσότερα στο