Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Πειραματικό ρινικό σπρέι αποκαθιστά την κινητικότητα

Ένα ρινικό σπρέι που μπορεί να συντελέσει στην καλύτερη αποκατάσταση της εγκεφαλικής λειτουργίας μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο παρουσιάζουν τα ευρήματα που δημοσίευσαν στο Proceedings of the National Academy of Sciences ερευνητές από πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελβετίας και Γερμανίας.Πρόκειται για σημαντική ανακάλυψη δεδομένου πως μετά από το καρδιαγγειακό συμβάν, κατά το οποίο αποφράσσεται κάποια αρτηρία του εγκεφάλου με συνέπεια τoν θάνατο εγκεφαλικών κυττάρων και την πρόκληση αναπηρίας, η ανάκαμψη του εγκεφάλου είναι περιορισμένη.