Κορωνοϊός: Πέντε αιματολογικοί δείκτες προβλέπουν τη σοβαρή λοίμωξη COVID-19

Στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Clinical Immunology (IF: 10,19) δημοσιεύθηκε πρόσφατα επιστημονική εργασία με τίτλο «Early prediction of COVID-19 outcome using artificial intelligence techniques and only five laboratory indices».Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα πρώτα αποτελέσματα διεπιστημονικής δι-ιδρυματικής έρευνας που έχει ως στόχο την έγκαιρη πρόβλεψη της έκβασης της νόσου COVID-19 σε ασθενείς θετικούς στον κορωνοϊό SARS-CoV-2, με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης.Διαβάστε περισσότερα στο