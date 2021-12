Ασφάλιση: Πλήρης οδηγός για ξέγνοιαστα Χριστούγεννα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ούτε δεκαήμερο δεν απέμεινε για τα Χριστούγεννα και σύντομα θα ανταλλάξουμε ευχές για το νέο έτος, με επιθυμία όλων να φανεί επιτέλους φως στην άκρη του τούνελ της πανδημίας. Καθώς όμως η αντιμετώπιση της πανδημίας ενός νέου ιού είναι πολύπλοκη και απαιτεί συνολική προσπάθεια, το ygeiamou εύχετε και συστήνει να παραμείνετε ασφαλείς τηρώντας τα μέτρα προστασίας και σας παρουσιάζει έναν οδηγό για Χριστούγεννα χωρίς μπελάδες.Παραμείνετε υγιείςΗ υγεία αποτελεί παραμένι το σημαντικότερο αγαθό ασχέτως συνθηκών και περιστάσεων. Μια ξαφνική ασθένεια ή ένα ατύχημα μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία και ενίοτε δαπανηρή. Συνεπώς ένα συμβόλαιο υγείας θα σας επιτρέψει να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, ιδίως σε περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στο σπίτι και τα φωτάκια, τα κεριά ή τα διάφορα διακοσμητικά δίνουν επιπλέον ευκαιρίες για ατυχήματα στους ήδη επιρρεπείς μικρούς φίλους. Σκεφτείτε το ενδεχόμενο αγοράς ενός οικογενειακού προγράμματος υγείας, να συμπεριλάβετε το παιδί στο δικό σας πρόγραμμα ως εξαρτώμενο μέλος ή να του εξασφαλίσετε το δικό του ατομικό συμβόλαιο.Φροντίστε η περιουσία σας να υπάρχει… και το νέο έτοςΤο τελευταίο που θα επιθυμούσε κάποιος θα ήταν να τον επισκεφθεί ο… λάθος Άη-Βασίλης ή το σενάριο της ταινίας «Μόνος στο σπίτι» να αναβιώσει σε πραγματικές συνθήκες με πρωταγωνιστή όμως τον ίδιο ή το παιδί του. Δεδομένου ότι σχετικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι ληστείες και διαρρήξεις γνωρίζουν άνθηση τον μήνα Δεκέμβριο και δη τις ημέρες των εορτών -οπότε τα οικογενειακά δείπνα και οι φιλικές συνεστιάσεις αφήνουν πολλά σπίτια «μόνα» και εκτεθειμένα-, θα ήταν καλό να έχετε ασφαλίσει την περιουσία σας με ένα καλό και ενισχυμένο ασφαλιστήριο που θα σας προφυλάξει από κλοπές αλλά και άλλες ζημιές όπως μια φωτιά εφόσον περιλαμβάνει ασφάλεια πυρός. Ποτέ δεν ξέρετε… Μια κακή στιγμή με ένα κερί που έπεσε στο χαλί μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες και όχι μόνο για εσάς· η ασφάλεια περιουσίας όμως μπορεί να σας καλύψει και για αστική ευθύνη πυρκαγιάς σε όμορη ιδιοκτησία.Καλύψτε τα νώτα σας για την άτυχη στιγμήΜιλώντας για αστική ευθύνη παραπάνω, έχετε σκεφτεί ποτέ το σενάριο ο πλημμελής τρόπος που μαγειρέψατε τη γαλοπούλα, από το βιαστικό πλύσιμο έως το ημιτελές ψήσιμο, να οδήγησε σε τροφική δηλητηριάση των καλεσμένων σας εξαιτίας της παρουσίας σαλμονέλας στο πουλερικό; Φαντάζει βγαλμένο από επιστημονική φαντασία όμως το 1964, στο χωριό Στύλια της Ναυπακτίας, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατανάλωσαν σε μνημόσυνο κόλυβα αναμειγμένα κατά λάθος με παραθείο. Αν αποκλείετε το ενδεχόμενο κάποιος από τους καλεσμένους να στραφεί εναντίον σας, η αστική ευθύνη μπορεί να σας καλύψει για πολλές ακόμα περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση που το παιδί σας έσπασε με πέτρα το τζάμι του γείτονα γιατί δεν του έδωσε χρήματα για τα κάλαντα!Ασφαλίστε αντικείμενα και στιγμέςPhoto by Sabri Tuzcu on UnsplashΓιατί να διακινδυνεύσετε μια βλάβη στο καινούργιο smartphone ή tablet σας να σας στερήσει τις στιγμές που συλλάβατε με το φωτογραφικό τους φακό; Γιατί από ένα ατύχημα όπως μια πτώση σε νερό να χάσετε αναμνήσεις αλλά και τα χρήματα που ξοδέψατε για την απόκτησή τους; Η ασφαλιστική αγορά με ειδικά προγράμματα για φορητές συσκευές (tablet, smartphone, laptop) μεριμνά για την επισκευή τους από βλάβη διαφόρων αιτιών (φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, τυχαία επαφή με νερό κ.α.) ή την αποζημίωσή τους σας μέσω χρηματικού ποσού σε περίπτωση κλοπής. Επιπλέον, μαζί με τις συσκευές, στην αγορά υπάρχουν οικονομικά συμβόλαια (π.χ. 25€ ετησίως) με καλύψεις για επιπλέον προσωπικά αντικείμενα όπως επίσημα έγγραφα, κλειδιά, γυαλιά, τσάντα, πορτοφόλι κ.α.Μην αφήσετε τον χιονιά να σας χαλάσει τη διάθεσηΑν και η ασφαλιστική εταιρεία ίσως σταθεί αδύναμη να σας εξυπηρετήσει σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών και κλειστών δρόμων λόγω χιονιά, η ασφάλεια αυτοκινήτου με οδική βοήθεια μπορεί σας αποζημιώσει σε περίπτωση βλάβης (από φυσικά φαινόμενα) αλλά και για τα έξοδα τα δικά σας και όσων επιβαίνουν στο όχημα αν απαιτηθεί μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο λόγω αδύνατης επισκευής αυθημερόν. Επιπλέον, καλύπτει υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που θα προκληθούν από μια σύγκρουση δικής σας υπαιτιότητας λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου αλλά και μερική ή ολική κλοπή.Χριστουγεννιάτικα ταξίδιαPhoto by Denise Johnson on UnsplashΕτοιμάζετε ταξίδι για να γιορτάσετε αλλού τα Χριστούγεννα ή την αλλαγή του έτους; Τότε σίγουρα θα χρειαστείτε μια ταξιδιωτική ασφάλιση, διαθέσιμη μέσα από εύρος επιλογών για την κάλυψη ανεπιθύμητων περιστατικών στη διάρκεια του ταξιδιού ως αυτόνομο πρόγραμμα είτε ως έξτρα κάλυψη στο νοσοκομειακό. Επιπλέον, σε εταιρείες που απουσιάζει η εν λόγω κάλυψη συστήνεται ένας συνδυασμός ασφάλειας προσωπικού ατυχήματος με προσάρτημα για παροχή ιατροφαρμακευτικής φροντίδας ώστε ο ασφαλισμένος να νιώθει σίγουρος οπουδήποτε βρίσκεται. Στα προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης περιλαμβάνονται παροχές αναφορικά με πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ατυχημάτων καθώς και ταξιδιωτικά απρόοπτα όπως διακομιδή σε νοσοκομείο, νοσηλεία ή/και εξωνοσοκομειακή ιατροφαμεκευτική περίθλαψη, έξοδα για την ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσεων, απώλεια συσκευών, επαναπατρισμός ασφαλισμένου και συνοδών μελών της οικογένειας, νομική υποστήριξη κ.α.