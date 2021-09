Κορωνοϊός – Μακρά Covid-19: Η συχνότερη βλάβη που προκαλεί η παρατεταμένη νόσηση

Με νέο concept και After Sales Service τα νέα προϊόντα της POLO καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μικρών και μεγάλων…





Τα ερευνητικά στοιχεία συνεχίζουν να αυξάνονται υποδεικνύοντας ότι πολλοί άνθρωποι που έχουν νοσήσει από COVID-10 εξακολουθούν να υποφέρουν από διάφορα συμπτώματα μήνες μετά την αρχική λοίμωξη. Μια ενδελεχής ματιά στα δεδομένα εντείνει αυτή την ανησυχία, δείχνοντας σημαντική μείωση στη νεφρική λειτουργία στους ασθενείς με μακρά COVID-19 -ακόμα και σε αυτούς που είχαν ήπιες λοιμώξεις.Τα δεδομένα, που συγκεντρώθηκαν από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Washington και δημοσιεύθηκαν στο Journal of the American Society of Nephrology, δείχνουν ότι όσοι έχουν μολυνθεί από τον SARS-CoV-2 έχουν αυξημένες πιθανότητες ανάπτυξης νεφρικής βλάβης καθώς και χρόνιας και τελευταίου σταδίου νεφροπάθειας.Διαβάστε περισσότερα στο